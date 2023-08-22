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Анкара задействует «Турецкий поток» для поставок газа в Венгрию

Yeni Şafak: Турция поставит 275 млн куб. м газа в Венгрию по «Турецкому потоку»
Турецкая государственная компания BOTAŞ накануне заключила соглашение о поставках в Венгрию 275 млн куб. м природного газа весной и летом 2024 года. Экспортировать его будут через «Турецкий поток»
«Газпром» GAZP ₽176,06 -0,17% Купить
Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Global Look Press

Весной и летом 2024 года Турция поставит в Венгрию 275 млн куб. м природного газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает Yeni Şafak. Анкара впервые будет импортировать его в европейскую страну, которая не является ее соседом, отмечает издание.

Стороны также договорились «о развитии сотрудничества по использованию развитой инфраструктуры СПГ Турции и мощностей по хранению природного газа двух стран в рамках общих интересов», пишет газета.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м (по 15,75 млрд куб. м каждая нитка). Поставки начались в январе 2020 года.

Анкара задействует «Турецкий поток» для поставок газа в Венгрию
Анкара задействует «Турецкий поток» для поставок газа в Венгрию

Анкара договорилась с Будапештом о поставках природного газа накануне, 21 августа. Соглашение заключили турецкая государственная нефтекомпания BOTAŞ и венгерская MVM CEEnergy; в заявлении BOTAŞ говорилось, что договоренность «внесет значительный вклад в безопасность энергоснабжения Европы». Об интересе к турецкому газу венгерские власти заявляли в июле.

Сейчас Венгрия получает около 80% своего природного газа из России, отмечает AP. В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м российского газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию, отмечало издание Orosz Hirek.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто допускал, что Венгрия может перенаправить все поставки российского газа на «Турецкий поток». Сербия также пообещала Будапешту, что может увеличить его поставки через свою территорию. Вопрос обсуждался на фоне заявлений главы Минэнерго Украины о том, что Киев не планирует обсуждать с Москвой продление соглашения о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венгрия Турция «Турецкий поток» газ
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