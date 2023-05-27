Экипаж корабля «Иван Хурс» представили к наградам после ЧП с дронами

К орденам и медалям представили четырех военнослужащих Черноморского флота, которые уничтожили морские дроны, атаковавшие корабль в районе Босфора. Накануне «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

Фото: Минобороны России

Военнослужащих Черноморского флота, которые отбили атаку беспилотников на разведывательный корабль «Иван Хурс» в районе пролива Босфор, представили к боевым государственным наградам, сообщили в Минобороны.

Ордена «За морские заслуги» и медали Ушакова получили старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров и старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, передает «РИА Новости». В министерстве сообщили, что они «своевременно обнаружили быстроходные цели», приближающиеся к кораблю, и по команде командира корабля Игоря Тарана уничтожили дроны огнем из штатного вооружения.

Три морских беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали корабль рано утром 24 мая. Инцидент произошел примерно в 140 км к северо-востоку от Босфора. О пострадавших или повреждениях корабля Минобороны не сообщало.

По словам источника «РИА Новости», аппараты были произведены на Западе — вероятно, в Великобритании, а наводили их по разведданным США. Агентство сообщило, что дроны запустили из украинского военно-морского оперативного центра, а управляли беспилотниками с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink.

Как сообщили в Минобороны, «Иван Хурс» находился в акватории Черного моря с апреля 2023 года. Экипаж обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также следил за обстановкой в юго-западной части Черного моря, чтобы обеспечить безопасность судоходства в рамках зерновой сделки. 26 мая корабль вернулся в Севастополь.