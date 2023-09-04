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Минобрнауки пообещало обновлять курсы военной подготовки с учетом новинок

Минобрнауки: курсы военной подготовки будут обновлять с появлением военных новинок
Минобрнауки будет своевременно обновлять курсы основ военной подготовки для вузов с учетом новинок в военных технологиях, сообщили в министерстве. Модуль «Основы военной подготовки» вузам рекомендовали включать с этого года
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Курс основ военной подготовки для вузов будет обновляться по мере проникновения новых технологий в военную сферу, а студентов необходимо знакомить с «новинками» и осваивать их. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

«Конечно, этот курс живой, ему надо обновляться по мере того, как новые технологии будут проникать в военную сферу и, естественно, мы просто обязаны знакомить студентов с новинками и осваивать эти новинки, поэтому, конечно, в будущем, курс не остановится в своем развитии», — сказал Афанасьев, отвечая на вопрос планирует ли министерство обновлять курс, например, включив в него информацию о беспилотниках, средствах ПВО и РЭБ.

Минобрнауки России ранее рекомендовало включить модуль «Основы военной подготовки» в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Вузы сами формируют учебный план и принимают решение, на каком курсе вводить модуль в программу, заявили в министерстве. В пресс-службе добавили, что его также можно использовать в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Минобрнауки разработало модуль вместе с Минобороны. Курс призван помочь овладеть необходимыми знаниями, «создавать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия жизнедеятельности», в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Помимо этого, с нового учебного года в российских школах должен появиться курс начальной военной подготовки. В телеграм-канале Минпросвещения говорилось, что занятия будут внеурочными. В то же время министр образования Сергей Кравцов ранее говорил, что курс будут проводить в рамках ОБЖ, который является обязательным предметом. Сам предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» теперь будет называться «Основы безопасности и защита Родины».
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобрнауки беспилотники РЭБ военная подготовка вузы
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