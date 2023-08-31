Минобрнауки поручило провести в вузах инструктаж на случай ЧС

В конце августа в российских школах уже состоялись единые учения по отработке действий на случай ЧС. Аналогичные проведут для студентов и сотрудников вузов

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Минобрнауки поручило высшим учебным заведениям в период с 1 по 10 сентября провести дополнительные мероприятия для сотрудников и студентов по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Занятия, уточнили в министерстве, будут касаться вопросов «обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций».

С 29 по 30 августа в российских школах впервые прошли единые учения по отработке действий на случай ЧС. Их анонсировали в Минпросвещении. Мероприятия были организованы совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.

Занятия в том числе включили в себя проверку работоспособности систем оповещения, отработку взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

МЧС на своем сайте приводит следующие рекомендации на случай чрезвычайных ситуаций. Не поддаваться панике, поскольку она может привести к неосознанным действиям с тяжелыми последствиями и затруднить работу экстренных служб.

Сообщить о ЧС по номеру 01 (спасатели и пожарные) или 112 (единый номер экстренных служб), кратко и понятно описать ситуацию.

В случае получения травм оказать себе или другим пострадавшим первую помощь.

Включить радио или телевизор либо через громкоговорители узнать информацию о произошедшем, рекомендации и правила поведения.

Выполнять рекомендации экстренных служб (спасателей, пожарных, полиции и медработников) и не создавать условий, препятствующих их работе.

После начала военной операции на Украине российские власти решили вернуть курсы военной подготовки в российских школах. Как заявляли в Минпросвещении, с 1 сентября 2024 года школьников будут учить «Основам безопасности и защите Родины» вместо ОБЖ. Кроме того, старшеклассников будут учить основам применения беспилотников в бою.

В прошлом году Минобрнауки и Минобороны разработали модуль «Основы военной подготовки» для вузов. Он направлен на «формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», пояснили в Министерстве образования и науки.