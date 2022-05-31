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Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России

Накануне на фасаде телецентра «Останкино» в Москве неизвестные проецировали фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!». В ответ артистка призвала страну «жить спокойно» и напомнила, что «чем ниже интеллект, тем громче оскорбления»
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, прокомментировала оскорбление в свой адрес, которое 30 мая появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроекции. Неизвестные адресовали артистке следующую фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!».

После этого Пугачева разместила 31 мая на свой странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) видео. Свой ролик певица подписала: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»

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О том, что Пугачева уехала из России, стало известно в начале марта. Сначала об отъезде певицы сообщил клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, затем его слова подтвердила телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

Пугачева опровергла сведения о своей эмиграции и заявила, что поехала лечиться и отдыхать. Позднее народная артистка СССР уточнила, что планирует вернуться в Россию из отпуска в Израиле к 1 сентября. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сказала она.

Вместе с Пугачевой Россию покинул ее супруг, телеведущий и юморист Максим Галкин. Певица также опровергала его отъезд и говорила, что «это не навсегда».

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Прогнозы

Сам Галкин ранее резко высказывался о военной спецоперации России на Украине. В апреле он заявил, что собирается дать несколько концертов в Израиле и направить часть прибыли на поддержку украинских беженцев.

После того как Галкин сделал публичное заявление о спецоперации, источники РБК сообщили об отказе федеральных телеканалов ставить в эфир рекламу банка «Уралсиб» с его участием. 7 мая «Первый канал» показал выпуск передачи «Сегодня вечером», которую вел Галкин, где его на месте ведущего заменил народный артист России и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

В Кремле после отъезда из страны некоторых артистов и деятелей культуры отметили, что не считают их «врагами государства», в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда допустил, что эти люди могли испугаться и не понять действий политиков.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Алла Пугачева Военная операция на Украине Израиль оскорбление
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