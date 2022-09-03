В Грузии отвергли связь отмены концертов Макаревича и Галкина с политикой

Выступления «Машины времени», Галкина и Меладзе должны были пройти в Тбилиси в старом Дворце спорта, но их отменили, объяснив срочным ремонтом. Сервис Biletebi связал отмену с политическими причинами, Минкульт Грузии это отрицает

Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Министерство культуры Грузии заявило, что не имеет отношения к отмене выступления в Тбилиси российских артистов — группы «Машина времени», телеведущего и юмориста Максима Галкина и певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Накануне сервис продажи билетов Biletebi.ge опубликовал открытое письмо в адрес ведомства, в котором предположил, что концерты отменены по политическим причинам. В заявлении говорилось, что Дворец спорта, где должны были выступить артисты, объяснил это ремонтными работами, однако Biletebi усомнился, что «частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб». «Очевидно, это произошло в политическом контексте. Запрещены артисты, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», — считают в компании (цитата по Apsny.ge).

Грузинское Минкультуры отвергло этот вывод и заявило, что не может запретить концерты в старом Дворце спорта, поскольку не управляет объектом: «Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства».

В ведении Минкульта находится новый Дворец спорта в Тбилиси, где сейчас проходит чемпионат Европы по баскетболу, добавило министерство. По его данным, организаторы не связывались с этой площадкой.

Строительство нового Дворца завершилось в июне. В министерстве напомнили, что он открылся благотворительным концертом в поддержку Украины, поэтому «любые попытки манипулировать этой острой темой бесперспективны».

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Концерт «Машины времени» должен был пройти 24 сентября, Галкина — 15 октября, Меладзе — 23 ноября. Однако 31 августа «Новая Грузия» со ссылкой на организаторов сообщила, что выступления не состоятся. Их отмену объяснили техническими проблемами, срочным аудитом и ремонтом Дворца спорта.

Меладзе и Галкин вскоре после начала российской военной операции на Украине выступили против боевых действий. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, которого Минюст накануне внес в реестр физлиц-иноагентов, также неоднократно призывал «прекратить сумасшествие немедленно». Макаревич в марте сообщал, что находится в Израиле. Тогда же Галкин объявил, что уехал в эту страну с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми (в конце августа стало известно, что певица вернулась в Россию).

Ранее концерты «Машины времени», запланированные на весну и лето, отменили в России. «Фонтанка» писала, что группа есть в распространяемом среди промоутеров списке, чьи выступления власти признали нежелательными. Галкин также сообщал, что его концерты в России стали переносить или отменять; помимо этого он перестал вести программу «Сегодня вечером» на «Первом канале» (развлекательные передачи не транслировались там с начала боевых действий, но накануне «Первый канал» объявил, что вернет их в эфир), а другие федеральные телеканалы убрали из эфира рекламу банка «Уралсиб», где снялся артист.