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Политика ,  
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Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из двух общин

Речь идет об эвакуации детей с родителями из ряда населенных пунктов Гродовской и Новогродовской общин в Покровском районе, в том числе из города Новогродовки

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о принудительной эвакуации детей с родителями из ряда населенных пунктов Гродовской и Новогродовской общин в Покровском районе.

Речь идет в том числе о городе Новогродовке, селах Мариновке, Михайловке, Лесовке, Миролюбовке, поселке Новоэкономическом и др.

Всего из четырех общин планируется вывезти 744 ребенка с их семьями, уточнил Филашкин.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

В июле была объявлена принудительная эвакуация детей из Волчанской общины в Харьковской области. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов на этой неделе утверждал, что российские врйска заняли половину района Волчанска с высотными домами. В июне украинские власти распорядились об эвакуации из города Торецка.

Минобороны России последние месяцы неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в ДНР. В частности, российским военным удалось взять под контроль Новоселовку Первую, Волчье, Прогресс, Евгеновку, Лозоватское, Ивано-Дарьевку, Урожайное, Старомайорское и др.

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Елена Чернышова
Донецкая область эвакуация ДНР
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