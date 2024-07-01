 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ сообщила о нехватке сил у ВСУ для нового наступления

WSJ: ВСУ не хватит сил для нового наступления
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ в целом восстановили силы после своей попытки контрнаступления и российского продвижения в Харьковской области, однако этих сил не хватит на новую попытку атаковать российские оборонительные линии, утверждает WSJ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украине удалось собрать достаточно сил для восполнения потерь, однако их все еще недостаточно для любого рода наступательных действий, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в украинских службах безопасности.

Как отмечает газета, в настоящее время российские войска обладают инициативой на всей 1100-километровой линии фронта. Вместе с тем, пишет WSJ, на сегодняшний день ни одна из сторон не имеет достаточно сил для «решающего прорыва».

WSJ отмечает, что начавшееся в конце мая российское наступление на Харьковскую область, похоже, застало ВСУ врасплох. Также, напоминает газета, по ходу наступления украинские военные жаловались на плохо обустроенные оборонительные линии или вообще на их отсутствие.

Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Побывавшие к северу-востоку от Харькова журналисты издания лично видели, как солдаты ВСУ устанавливали противотанковые мины в неглубокие ямы в полях, а также блиндажи и противотанковые ловушки, находившиеся в стадии строительства.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что у Москвы нет планов захватывать Харьков, а боевые действия в регионе ведутся для создания «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских регионов.

«Хотя Россия по-прежнему добивается определенных успехов на поле боя, складывается впечатление, что украинцы действовали довольно стратегически в некоторых своих [ракетных] ударах», — заявил газете высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Киев проводил контрнаступление с начала лета прошлого года. В ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск.

В марте украинский лидер заявил, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии. Он также предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». По словам украинского лидера, Киев должен сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, иначе свое наступление может начать Россия.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «без внешней подпитки» система обороны Украины не сможет существовать. В декабре на тот момент министр обороны России говорил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине ВС России потери
Материалы по теме
Рогозин увидел признаки подготовки Украины к наступлению
Политика
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
Политика
WP сообщила о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Суперкомпьютер повысил шансы на поражение Франции в 1/8 финала Евро Спорт, 16:51
Касаткина стартовала на Уимблдоне с разгромной победы Спорт, 16:50
Акции зоомагазина Chewy взлетели после раскрытия доли Roaring Kitty Инвестиции, 16:45
В АТОР объяснили массовые задержки рейсов в аэропорту Антальи Общество, 16:44
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсах РБК и МТС Банк, 16:40
Два сына священника из Липецка признались в желании вступить в ВСУ Политика, 16:32
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья Недвижимость, 16:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских дрона Политика, 16:23
Германия и США продают конфискованные биткоины. Сколько еще у них монет Крипто, 16:22
Кадровый запрос: почему растет престиж рабочих профессий Национальные проекты, 16:21
Военный суд заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам Политика, 16:20
«Локомотив» объявил об уходе экс-вратаря сборной России Гилерме Спорт, 16:19
В Петербурге предложили запретить оставлять собак на привязи у магазина Общество, 16:12
Обвинение потребовало для журналиста Гордона 14 лет заключения Политика, 16:11