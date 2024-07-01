WSJ сообщила о нехватке сил у ВСУ для нового наступления

ВСУ в целом восстановили силы после своей попытки контрнаступления и российского продвижения в Харьковской области, однако этих сил не хватит на новую попытку атаковать российские оборонительные линии, утверждает WSJ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украине удалось собрать достаточно сил для восполнения потерь, однако их все еще недостаточно для любого рода наступательных действий, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в украинских службах безопасности.

Как отмечает газета, в настоящее время российские войска обладают инициативой на всей 1100-километровой линии фронта. Вместе с тем, пишет WSJ, на сегодняшний день ни одна из сторон не имеет достаточно сил для «решающего прорыва».

WSJ отмечает, что начавшееся в конце мая российское наступление на Харьковскую область, похоже, застало ВСУ врасплох. Также, напоминает газета, по ходу наступления украинские военные жаловались на плохо обустроенные оборонительные линии или вообще на их отсутствие.

Побывавшие к северу-востоку от Харькова журналисты издания лично видели, как солдаты ВСУ устанавливали противотанковые мины в неглубокие ямы в полях, а также блиндажи и противотанковые ловушки, находившиеся в стадии строительства.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что у Москвы нет планов захватывать Харьков, а боевые действия в регионе ведутся для создания «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских регионов.

«Хотя Россия по-прежнему добивается определенных успехов на поле боя, складывается впечатление, что украинцы действовали довольно стратегически в некоторых своих [ракетных] ударах», — заявил газете высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Киев проводил контрнаступление с начала лета прошлого года. В ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск.

В марте украинский лидер заявил, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии. Он также предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». По словам украинского лидера, Киев должен сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, иначе свое наступление может начать Россия.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «без внешней подпитки» система обороны Украины не сможет существовать. В декабре на тот момент министр обороны России говорил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.