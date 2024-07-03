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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей под Волчанском

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Военная операция на Украине
Из приграничных районов Волчанской общины эвакуируют свыше 100 детей, сообщил глава районной военной администрации. В городе Волчанск, по его словам, почти не осталось мирных жителей
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов Волчанской общины (Харьковская область), расположенных в 20–30-километровой зоне от границы с Россией, сообщил глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает «Суспильне».

«На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, хоть и удаленных от границы, но все же где не безопасно. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20–30 км от границы», — сказал глава районной администрации.

По его словам, в самом Волчанске остаются около 30 человек, которые отказываются уезжать. Он добавил, что в общей сложности на территории общины находятся 2,5 тыс. жителей.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В конце июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 33 населенных пунктов в четырех районах региона, находящихся вблизи зоны боевых действий. По его данным, из расположенных рядом с зоной боевых действий районов были эвакуированы почти 12 тыс. человек.

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях Харьковской области на фоне российского наступления, цель которого — создание санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, объяснял ранее президент Владимир Путин.

В настоящее время бои в регионе сосредоточены в районах Волчанска и Липцов — там действует российская группировка «Север», отчитывалось Минобороны. Накануне военное ведомство также сообщило о занятии села Степовая Харьковской области, расположенного к востоку от Купянска.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Харьковская область эвакуация Дети Волчанск Военная операция на Украине
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