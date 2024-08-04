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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров попросил для Чечни полномочия создавать полки и батальоны

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Военная операция на Украине
Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для отправки на военную операцию на Украину, желающих очень много, заявил Кадыров. Он попросил у Минобороны полномочия создавать полки и батальоны
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Чечне большое количество добровольцев, желающих принять участие в военной операции на Украине, властям республики необходимо предоставить полномочия по созданию полков и батальонов, заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью «России 1».

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [в зону боевых действий]. Очень много добровольцев», — сказал он (цитата по ТАСС. В связи с этим Кадыров попросил у Минобороны полномочия по созданию полков и батальонов. «У них [Вооруженных сил Украины] бегут от всего, а наши бегут на них», — добавил глава Чечни.

Подготовкой добровольцев в Чечне занимается Российский университет спецназа им. В.В. Путина. По словам Кадырова, там прошли обучение 45 тыс. человек, на что было потрачено 32–33 млрд руб.

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11 июля Минобороны России заявляло о стабильном наборе военнослужащих. С начала 2024 года контракт на военную службу заключили около 190 тыс. человек, отмечали в ведомстве. В декабре Минобороны отчитывалось о привлечении 640 тыс. контрактников с начала военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вопрос о продолжении частичной мобилизации не обсуждается. Вместе с тем единовременную выплату при заключении контракта увеличили в два раза — со 195 тыс. до 400 тыс. руб.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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