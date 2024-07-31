Кремль объяснил рост выплат военным за подписание контракта
Двукратный рост единовременных выплат при подписании контракта с Минобороны обусловлен мерами поддержки участников военной операции на Украине и их семей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей», — сказал он.
подписал указ об изменении единовременной выплаты военным со 195 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Эти меры распространяются на подписавших контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Глава государства также рекомендовал региональным властям выплачивать не менее 400 тыс. руб. гражданам за решение о контрактной службе.
Помимо единовременных выплат добровольцы имеют право на:
- ежемесячные выплаты (от 210 тыс. руб.);
- выплаты за результат (от 8 тыс. до 50 тыс. руб.);
- надбавки и премии;
- выплаты при ранении (от 3 млн руб.);
- выплаты при установлении инвалидности (от 782 тыс. руб.);
- страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от 80 тыс. руб.);
- единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего (2,96 млн руб.).
11 июля Минобороны России отчиталось о стабильном наборе военнослужащих. По данным ведомства, с начала 2024 года контракт на военную службу подписали около 190 тыс. человек. В декабре Минобороны заявляло, что число контрактников с начала военной операции на Украине превысило 640 тыс.
В Кремле исключали возможность продолжить частичную мобилизацию в России.
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