Кремль объяснил рост выплат военным за подписание контракта

Рост единовременных выплат при подписании контракта — это мера поддержки участников военной операции, заявил Песков. Их размер увеличится со 195 тыс. до 400 тыс. руб. Минобороны называло стабильным набор на военную службу

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Двукратный рост единовременных выплат при подписании контракта с Минобороны обусловлен мерами поддержки участников военной операции на Украине и их семей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей», — сказал он.

Помимо единовременных выплат добровольцы имеют право на: ежемесячные выплаты (от 210 тыс. руб.);

выплаты за результат (от 8 тыс. до 50 тыс. руб.);

надбавки и премии;

выплаты при ранении (от 3 млн руб.);

выплаты при установлении инвалидности (от 782 тыс. руб.);

страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от 80 тыс. руб.);

единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего (2,96 млн руб.).

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении единовременной выплаты военным со 195 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Эти меры распространяются на подписавших контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Глава государства также рекомендовал региональным властям выплачивать не менее 400 тыс. руб. гражданам за решение о контрактной службе.

11 июля Минобороны России отчиталось о стабильном наборе военнослужащих. По данным ведомства, с начала 2024 года контракт на военную службу подписали около 190 тыс. человек. В декабре Минобороны заявляло, что число контрактников с начала военной операции на Украине превысило 640 тыс.

В Кремле исключали возможность продолжить частичную мобилизацию в России.