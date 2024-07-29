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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о потере ВСУ первой линии укреплений у Краматорска

Алаудинов: первая линия укреплений ВСУ у Краматорска и Славянска утеряна
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка в ДНР, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала».

«Первая линия их укрепов полностью для них (ВСУ. — РБК) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях», — сказал он (цитата по ТАСС).

Краматорск, Константиновка и Славянск — последние крупные города под контролем ВСУ в ДНР.

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В ВСУ в середине июня заявили о «чрезвычайно тяжелой» ситуации в городе Часов Яр, расположенном вблизи Константиновки. The New York Times (NYT) ранее называла этот населенный пункт «ключом» к Донбассу, взятие которого позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска.

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Апты Алаудинов Чечня Краматорск ДНР Военная операция на Украине ВСУ
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