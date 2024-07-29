Алаудинов: первая линия укреплений ВСУ у Краматорска и Славянска утеряна

Алаудинов заявил о потере ВСУ первой линии укреплений у Краматорска

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка в ДНР, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала».

«Первая линия их укрепов полностью для них (ВСУ. — РБК) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях», — сказал он (цитата по ТАСС).

Краматорск, Константиновка и Славянск — последние крупные города под контролем ВСУ в ДНР.

В ВСУ в середине июня заявили о «чрезвычайно тяжелой» ситуации в городе Часов Яр, расположенном вблизи Константиновки. The New York Times (NYT) ранее называла этот населенный пункт «ключом» к Донбассу, взятие которого позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска.