Алаудинов заявил о потере ВСУ первой линии укреплений у Краматорска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка в ДНР, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала».
«Первая линия их укрепов полностью для них (ВСУ. — РБК) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях», — сказал он (цитата по ТАСС).
Краматорск, Константиновка и Славянск — последние крупные города под контролем ВСУ в ДНР.
В ВСУ в середине июня заявили о «чрезвычайно тяжелой» ситуации в городе Часов Яр, расположенном вблизи Константиновки. The New York Times (NYT) ранее называла этот населенный пункт «ключом» к Донбассу, взятие которого позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска.
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