Сырский назвал сложной ситуацию на двух направлениях

На северском и купянском направлениях складывается сложная ситуация для ВСУ, заявил Сырский. Он отметил, что бои также идут на харьковском направлении. Минобороны России сообщало об ударах по позициям ВСУ в ряде населенных пунктов

Александр Сырский (Фото: офис президента Украины)

На восточном фронте идут ожесточенные бои, в частности сложная ситуация для Украины складывается на северском и купянском направлениях, написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

По его словам, боестолкновения происходят в районе населенных пунктов Новогродовка, Покровск, Макеевка Песчаное, Стельмаховка, Часов Яр, Нью-Йорк, Южное и Железное в подконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР.

Также, добавил Сырский, на харьковском направлении бои идут в районе Глубокого и Волчанска.

Минобороны России 1 августа отчитывалось об ударах по позициям ВСУ и отражении контратак в районе Волчанска, Макеевки, Часова Яра и других населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ за минувшие сутки превысили 1950 человек. Среди прочего российские военнослужащие также уничтожили один танк, боевую машину РСЗО «Град», пусковую установку РСЗО М270 МLRS, САУ Paladin, добавили там.

Накануне Bloomberg сообщил, что Украина получила первые американские истребители F-16. В Белом доме допустили их использование до конца лета.

Москва осуждает любую помощь Киеву. В Кремле пообещали, что переданные Украине F-16 будут сбиваться и уничтожаться.