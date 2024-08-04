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Обмен заключенными ,  
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Медведев оценил выгоду России от обмена заключенными

Сюжет
Обмен заключенными
Вернувшиеся в рамках обмена россияне «преданно трудились на Отечество» в составе спецслужб или «иначе способствуя интересам России» и достойны госнаград, считает Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Масштабный обмен заключенными, который Россия и Белоруссия провели со странами Запада, состоялся в пользу Москвы, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Зампред считает, что люди, вернувшиеся в страну, достойны госнаград, так как «преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России». «Это была работа с риском для жизни, во имя процветания нашей страны. Их деятельность может кому-то нравиться, кому-то нет, но она необходима, и ею занимаются во всех странах мира», — написал он. Представить освобожденных к госнаградам обещал президент Владимир Путин, встречавший их в аэропорту.

По мнению Медведева, российские граждане, которых Москва освободила из заключения вместе с иностранцами, «поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны». Ранее он назвал их предателями и посоветовал «маскироваться под программой защиты свидетелей».

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Масштабный обмен заключенными состоялся 1 августа в Анкаре. В Россию вернулись десять человек. В их числе — Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному сроку за убийство в центре Берлина гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который воевал против федеральных войск во время второй чеченской войны. В Кремле сообщили, что Красиков — сотрудник ФСБ, ранее служивший в «Альфе» «вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны». Другие россияне, прилетевшие в Москву в рамках обмена, обвиняются на Западе в шпионаже, например Артем и Анна Дульцевы, и киберпреступлениях (Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева).

Российские и белорусские власти передали Западу 16 заключенных. В их числе — журналист WSJ Эван Гершкович, бывший американский морпех Пол Уилан, оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин (оба признаны Миюстом иностранными агентами), правозащитник Олег Орлов (также внесен в реестр иноагентов), художница Саша Скочиленко. Они были осуждены по статьям о шпионаже, госизмене, фейках об армии и др., Путин их помиловал.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев обмен заключенными спецслужбы Вадим Красиков Запад
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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