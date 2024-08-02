Кремль раскрыл детали «сложного» обмена заключенными

Песков рассказал, что дети переданных Москве разведчиков даже не знали, что они русские. Работа по обмену велась по линии силовых структур, также сообщил пресс-секретарь президента

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Переговоры по самому масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада в основном велись по линии ФСБ — ЦРУ, а дети переданных Словенией разведчиков Армема и Анны Дульцевых (Людвига Гиша и Марии Майер) даже не знали, что они русские, пока самолет не приземлился в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Дети нелегалов-разведчиков узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы видели, когда дети спустились по трапу — они по-русски не говорят, их как раз [президент Владимир] Путин поприветствовал по-испански — buenas noches (добрый вечер). Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности, была реальная угроза лишения родительских прав», — отметил Песков.

По его словам, дети разведчиков после встречи с Путиным даже спросили у родителей, кто их встречал. «Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — отметил он.

Также пресс-секретарь главы государства рассказал, что по одному сотруднику ГРУ (его имя он не указал) сотрудники спецслужб США «пытались воздействовать». «Нашли здесь отца, во время телефонного звонка тот сказал, что, сын, ты все правильно делаешь, держись», — рассказал Песков.

Отвечая на вопрос об освобожденном Вадиме Красикове, осужденного в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Песков подтвердил, что тот является сотрудником ФСБ, а ранее служил в «Альфе». «И интересно, что когда он служил в «Альфе», что он служил вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны, которые сейчас работают в президентской охране. Естественно, они друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — добавил пресс-секретарь президента.

Журналисты также спросили Пескова, является ли обмен признаком того, что Россия готова пойти на компромисс, чтобы добиться мирного соглашения по Украине. «Это разные направления работы и совершенно разные ситуации. Безусловно, вот эта работа, которая велась по линии ФСБ — ЦРУ, она, конечно, требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных, филигранных цепочек, вовлеченности целого ряда стран, но если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, то это совсем другое дело. Там совсем другие принципы, это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности», — ответил он.

После этого Пескова спросили о его оценке обвинений России со стороны Запада в том, что Москва делами против диссидентов и иностранных граждан пополняет обменный фонд, чтобы потом «торговаться с Западом». Пресс-секретарь президента с такой формулировкой не согласился и напомнил о постоянных задержаниях россиян за рубежом, в частности в США. «Поэтому, конечно, это совершенно неоправданное и абсурдное обвинение», — сказал он.

Беспрецедентный обмен между Россией и Западом произошел накануне в Анкаре. В него вошли 26 человек, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.

Москве передали задержанных по подозрению в обходе экспортных ограничений, шпионаже, по обвинениям в хакерстве, а также Красикова и супругов Дульцевых. Последние были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Мариеи Майер и представлялись супружеской парой из Аргентины. Женщина управляла арт-галереей, а мужчина занимался бизнесом в сфере IT. Вместе с ними России были переданы двое их детей.