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Политика ,  
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Путин обещал представить освобожденных при обмене к наградам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Вернувшихся в Россию в результате обмена россиян представят к государственным наградам, заявил президент Владимир Путин, который встречал борт с ними в аэропорту «Внуково».

«Хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем», — сказал президент.

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