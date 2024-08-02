FT сообщила, что Шольц дал Байдену согласие на обмен словами «ради тебя»

Президент США пытался убедить канцлера Германии включить в список на обмен россиянина Красикова, 9 февраля Шольц на встрече с Байденом согласился его освободить, заявив: «Ради тебя я сделаю это»

Джо Байден и Олаф Шольц (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился на встрече с президентом США Джо Байденом обменять россиянина Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, со словами «Ради тебя», пишет FT со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Вадим Красиков — бывший спецназовец ФСБ. В декабре 2021-го был приговорен Высшим земельным судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира, который участвовал в нападениях на российских солдат, Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что речь шла о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». По версии следствия, Красиков застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го. На суде Красиков отрицал работу в ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым (с документами на это имя он въехал в Германию) из Брянска.

Как сообщает газета, лидеры обсуждали обмен в ходе телефонного разговора в январе этого года. США, работавшие над освобождением осужденных в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом), понимали, что обмен станет возможным только в том случае, если Германия согласится включить в список Красикова. Долгое время Берлин исключал этот вариант. Во время визита в Вашингтон 9 февраля канцлер согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», — сказал он Байдену. После этого президент поручил советнику по национальной безопасности Джейку Салливану завершить сделку.

FT отмечает, что изначально план, разработанный США и Германией, состоял в том, чтобы включить в список на обмен оппозиционера Алексея Навального. Однако всего через несколько дней после того, как Шольц согласился обменять Красикова, было объявлено о смерти Навального. Салливан поручил своей команде не допустить, чтобы гибель Навального в колонии «полностью лишила нас возможности вернуть этих людей домой» и придумать варианты, которые сохранили бы политическую жизнеспособность сделки для Германии. Вице-президент Камала Харрис встретилась с Шольцем в Мюнхене, чтобы убедить его сохранить Красикова в списке, понимая, что он будет ключевой фигурой в любой договоренности с Москвой. Она также встречалась с премьер-министром Словении Робертом Голобом: в Любляне находились под стражей двое россиян, которые, по ее мнению, могли представлять интерес для Москвы. России в рамках обмена, в частности, были переданы Артем и Анна Дульцевы, которые, по версии словенского следствия, были офицерами Службы внешней разведки и занимались под видом предпринимателей шпионажем в пользу России. Они были задержаны в Любляне в декабре 2022 года, а летом этого года приговорены к одному году и семи месяцам лишения свободы.

В апреле Байден в письме Шольцу изложил официальное предложение об обмене заключенными. 21 июля, всего за час до того как Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, он позвонил Голобу, чтобы завершить процесс помилования двух россиян, находившихся под стражей в Словении в рамках обмена. Затем Турция организовала встречи между сторонами. Байден лично поблагодарил Шольца за согласие обменять Красикова.

В феврале Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил возможность обмена Гершковича, летом этого года приговоренного к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, «при встречном движении со стороны партнеров». Путин тогда упомянул осужденного в Германии россиянина, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита», но имя его не назвал.

В марте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Шольц и Байден обсуждали возможность обмена Красикова на Навального, но американский лидер хотел обменять его на Гершковича. В то же время против любой сделки с участием осужденного в Германии россиянина выступала глава немецкого МИДа Анналена Бербок. После смерти Навального Путин говорил, что был согласен обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», чтобы тот «не возвращался».

Накануне Россия и США при координации Службы турецкой разведки (MIT) в Анкаре провели обмен 26 гражданами, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран: России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы России, 12 — Германии и четверо — США. Среди последних трое американских граждан — журналист Гершкович, Уилан и Курмашева (у нее есть и гражданство России).

Москва передала Западу оппозиционеров Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, правозащитника Олега Орлова (все они признаны Минюстом иноагентами), художницу Александру Скочиленко, а также гражданина России и Германии Кевина Лика, немца Патрика Шебеля. На родину вернулся и гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен в Белоруссии к смертной казни по обвинению в совершении терактов и работе на Украину.