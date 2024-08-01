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Обмен заключенными ,  
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Путин помиловал освобожденных в ходе обмена заключенных

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Обмен заключенными
Путин помиловал переданных странам Запада в рамках обмена сторонников Навального, а также Илью Яшина, корреспондента WSJ Эвана Гершковича
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании заключенных, которые были переданы странам Запада в рамках обмена.

В списке помилованных:

  • Эван Гершкович, корреспондент WSJ, получил 16 лет колонии по делу о шпионаже;
  • Пол Уилан, бывший морпех США, был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже;
  • Кевин Лик, гражданин России и Германии, был приговорен к четырем годам по статье о госизмене;
  • Демури Воронин, политолог, получил 13 лет и три месяца колонии по статье о госизмене;
  • Владимир Кара-Мурза (внесен в реестр иноагентов), журналист, был приговорен к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейкам об армии;
  • Алсу Курмашева, журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией), получила шесть с половиной лет колонии по делу о фейках об армии;
  • Лилия Чанышева, экс-глава штаба Алексея Навального (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе, была приговорена к семи с половиной годам колонии по обвинениям в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239);
  • Вадим Останин, экс-координатор штаба Навального в Барнауле, получил девять лет колонии по делу об экстремистском сообществе и организации, посягающей на права граждан;
  • Ксения Фадеева, экс-глава штаба Навального в Томске, по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан;
  • Александра Скочиленко, получила семь лет колонии в ноябре 2023 года за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки;
  • Илья Яшин (признан иноагентом), бывший московский муниципальный депутат, получил восемь с половиной лет колонии по делу о фейках про армию;
  • Андрей Пивоваров, бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена), в 2022 году получил четыре года колонии по делу о руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ);
  • Олег Орлов (признан иноагентом), сооснователь получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов), получил два с половиной года колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил.

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Участниками обмена стали 26 человек. В сделке участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США. Российская сторона получила восемь человек, находившихся в заключении, включая бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, получившего пожизненный срок в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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