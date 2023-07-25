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Срочникам разрешат заключать годовые контракты уже через месяц службы

Срочникам разрешат заключать годовые контракты уже через месяц службы в армии
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Призванные на срочную службу россияне смогут заключать контракт на службу в Вооруженных силах сроком на один год уже через месяц службы, следует из поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые утвердил ко второму чтению комитет Госдумы по обороне.

«В период мобилизации, в период военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации контракт о прохождении военной службы может быть заключен:

  • с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, — на один год;
  • с гражданином, пребывающим в запасе, — на один год или меньший срок», — говорится в тексте законопроекта.

В проекте также оговаривается, что со срочником контракт может быт заключен не ранее чем через месяц службы в армии. По действующему законодательству, призванные на срочную службу граждане могут заключить контракт через три месяца.

Комитет также решил отказаться от повышения нижней планки призывного возраста с 18 до 21 года, оставив повышение предельного возраста призыва с 27 до 30 лет. При этом призывной возраст будет расширен с 1 января 2024 года; от его поэтапного повышения, как это планировалось ранее, решили отказаться.

«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — говорится в таблице поправок.

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Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил, что нижний предел призывного возраста решили не повышать из-за обращений граждан.

«К нам очень много обращались люди, которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством. И не отреагировать на эти вещи мы не могли», — заявил депутат журналистам в Госдуме, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос, почему решили вернуться к призывному возрасту с 18 лет, который планировали повысить до 21 года.

Теги
Призывной возраст Госдума законопроект воинская служба
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