Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины

США не строят иллюзий насчет контрнаступления Украины и понимают, что оно будет трудным. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Трансляция шла в аккаунте американского Минобороны в Twitter.

«Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими. У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными», — сказал Райдер. Он добавил, что в Вашингтоне уверены в боевых способностях ВСУ.

Представитель Пентагона также заявил, что в США не видят оснований для корректировки развертывания американских сил в Польше в связи с передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. «Мне неизвестно о каком-либо повышенном риске трансграничных операций в настоящий момент», — сказал Райдер.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы перебрались в Белоруссию после попытки мятежа в России в конце июня. Они разместились в лагере в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи. В июле начались совместные тренировки белорусских военных и вагнеровцев.

Появление в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» вызвало обеспокоенность со стороны Польши. Варшава назвала это негативным сигналом, позднее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о переброске более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» к польско-белорусской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце июля заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что его стали «напрягать вагнеровцы», которым «хочется на Запад», «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Белорусский лидер также показал Путину карту с переброской польских военных к границам союзного государства. По его словам, одно из подразделений польской армии оказалось в 40 км от Бреста, другое — в 100 км от Гродно.