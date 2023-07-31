Шойгу заявил о потере Украиной более 20 тыс. военных за месяц

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В боях с российскими войсками украинская армия за июль потеряла более 20,8 тыс. человек личного состава и более 2,2 тыс. единиц военной техники, в том числе десять танков Leopard.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — сказал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Ранее, 11 июля, Шойгу называл потери украинской армии с начала контраступления 4 июня. Они составили более 26 тыс. военных, а также 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

Всего с начала контрнаступления, по словам министра, российские военные уничтожили 1244 единицы бронетехники. Уничтожены также 43 американских гаубицы M777 и 46 самоходок из Польши, Франции и США. Российскими средствами ПВО были сбиты 176 снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow. Был уничтожен 21 самолет ВСУ.



Во время контрнаступления «в целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», добавил тогда Шойгу.

23 июля потери украинской армии обсудили президенты России и Украины Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский президент сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Путин на это ответил: «Больше, уже больше».



«Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», — добавил Путин. «Большие [потери], из-за своей тактики», — сказал Лукашенко. «Да, из-за своей глупости», — добавил российский президент.



Путин пообещал, что российские власти будут сообщать западной общественности информацию о масштабе потерь среди наемников, воюющих на стороне ВСУ. «Мы будем доводить это до людей, с тем чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — пояснил он.