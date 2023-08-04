Владельца выпускавших «Хортицу» заводов внесли в список террористов

Владельца заводов, выпускавших водку «Хортиця», Беспалова внесли в список причастных к терроризму. Ранее туда добавили основателя занимавшейся выпуском этой водки Global Spirits Черняка, его подозревают в отправке денег ВСУ

Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», которые занимались выпуском водки «Хортиця», Александра Беспалова.

Беспалов с начала июля находится под арестом по обвинению в даче взятки, совершенной группой лиц (п. «а» ч. 4, ст. 291 УК, наказание предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы). Главе «Родник и К» Андрею Лазутину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (п. «б» ч. 4, ст. 291 УК).

О том, что у заводов «Русский север» и «Родник и К» сменился владелец, стало известно в мае прошлого года. Прежде ими владели кипрские компании. Холдинг Global Spirits, который занимался выпуском водки «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др., после начала военной операции на Украине отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках. Использование брендов холдинга на территории России компания считает неправомерным и оспаривала это в суде Кипра.

Против основателя Global Spirits Евгения Черняка завели уголовное дело о спонсировании терроризма за перечисление денег ВСУ (ч. 1.1 ст. 205.1 УК, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет или пожизненно). Его объявили в розыск и внесли в список причастных к экстремизму. По данным следствия, Черняк и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, бизнесмен поставил на Украину товары военного назначения стоимостью 90 млн руб.

Адвокат Беспалова Михаил Сазанов рассказывал «Коммерсанту», что его подзащитного и Лазутина прослушивали. Глава «Родника и К» обратился к владельцу с просьбой помочь освободить сына от армии. После этого против них завели дела о даче взятки.