У выпускавших «Хортицю» и «Первак» в России заводов сменился владелец

У двух заводов по производству алкоголя, которые СМИ связывали с украинским бизнесменом Евгением Черняком, появился новый владелец. Сам предприниматель свою связь с активами в России ранее отрицал

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

У заводов «Русский север» в Вологодской области и «Родник и К» в Подмосковье, которые занимались в России выпуском водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits, появился новый собственник. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно этим данным, в апреле предприятия и связанный с ними дистрибьютор — торговый дом «Мегаполис» — перешли к Александру Беспалову. Ранее компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. Найти сведения о Беспалове и связаться с ним газете не удалось.

Представитель вологодского «Русского севера» сообщил газете, что у предприятий действительно появился новый собственник, не связанный с MSD и Global Spirits. По его словам, договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются, но под какими брендами будет выпускаться продукция, он не сообщил. Как отмечает газета, в апреле этого года подмосковный завод «Родник и К» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ», «Мороша лесная». В Global Spirits на запрос газеты не ответили.

Участники рынка ранее связывали «Русский север» и «Родник и К» с украинским бизнесменом Евгением Черняком. Однако в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России, отрицал это и сам Черняк. В «Русском севере» также утверждали, что не входят в Global Spirits, а бренды разливают по лицензии. В пояснениях к отчетности ТД «Мегаполис» за 2020 год бенефициаром компании назван гражданин Украины Александр Борисович Черняк, которого в СМИ называли отцом Евгения Черняка, пишет «Коммерсантъ».

Собеседники газеты на алкогольном рынке считают, что сделка носит формальный характер, сами предприятия останутся под контролем Евгения Черняка, а смена владельцев могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в России.

«Хортиця» в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала «Мороша» с 4,4%, третье — «Беленькая» с 4% (выпускает Beluga Group), уточняет газета.

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Собеседники газеты на рынке связывают популярность брендов Global Spirits прежде всего с относительно низкой ценой.

После начала военной операции на Украине западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. В частности, как одну из санкционных мер применяют запрет на ввоз российской водки. Такие санкции ввели, например, США, Япония, страны ЕС, а также Швейцария. Ограничила ввоз водки с помощью высокой пошлины и Великобритания.