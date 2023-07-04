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Адвокат сообщил, что владельцев экс-производителей «Хортицы» прослушивали

«Ъ»: совладелец водочных заводов Беспалов помогал Лазутину освободить сына от армии
Дело против бизнесмена Евгения Черняка, которого объявили в розыск за финансирование ВСУ, появилось после прослушки владельца «Родника и К» и «Русского севера» Андрея Беспалова. Он пытался помочь партнеру освободить сына от армии
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) против украинского бизнесмена, основателя холдинга Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.) Евгения Черняка стало результатом другого расследования — против владельца ликеро-водочного завода «Родник и К» и компании «Русский север» Александра Беспалова и главы «Родника и К» Андрея Лазутина, сообщает «Коммерсантъ».

Беспалов и Лазутин возглавляют предприятия, которые ранее принадлежали основателю Global Spirits. Бизнесменов обвиняют в даче взятки и посредничестве в этом (ст. 291 и 291.1 УК). Подробности дела рассказал адвокат Беспалова Михаил Сазанов.

По словам Сазанова, осенью 2022 года к Беспалову обратился Лазутин с просьбой о помощи — освободить сына от армии за взятку в $10 тыс. У предпринимателя пятеро детей, старший из них, молодой человек с рядом заболеваний, попадал под призыв и опасался, что окажется в зоне военных действий. Беспалов согласился помочь. Защита считает, что его телефонные переговоры прослушивали правоохранительные органы; они считали, что Черняк, прежний хозяин водочного бизнеса, мог направить часть средств от его продажи на финансирование ВСУ.

В результате появилось второе дело, о содействии террористической деятельности, фигурантом которого стали Черняк и другие неустановленные лица. Украинского бизнесмена объявили в розыск. По данным СК, с февраля по апрель 2022 года они перечислили военнослужащим ВСУ более 500 млн руб. для «осуществления террористической деятельности» в России. Как пишет «Коммерсантъ», речь может идти о диверсиях на железнодорожных объектах и поджогах военкоматов.

Замоскворецкий суд Москвы накануне арестовал Беспалова, а Лазутину назначили запрет определенных действий. «Коммерсантъ» передает, что оба сотрудничают со следствием и признают дачу взятки, но отрицают финансирование ВСУ.

О том, что Беспалов стал владельцем заводов, разливающих «Хортицю», газета сообщала весной 2022 года. Ранее компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. В Global Spirits отрицали, что у Черняка есть активы в России. В «Русском севере» говорили, что не входят в холдинг, а бренды разливают по лицензии. После смены собственника «Русский север» и «Родник и К» стали работать в составе ГК «Традиции успеха». Лицензии на марки Global Spirits были отозваны и заводы начали выпускать напитки под новыми брендами.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
взятка финансирование терроризма уголовное дело
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