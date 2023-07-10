Росфинмониторинг внес основателя «Хортицы» Черняка в список террористов и экстремистов

Основателя «Хортицы» внесли в список террористов и экстремистов

Евгений Черняк (Фото: chernyak_yevgeny / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Росфинмониторинг внес основателя холдинга Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.) Евгения Черняка в список террористов и экстремистов, свидетельствуют данные сайта ведомства.

Ранее СК России завел против Черняка дела о спонсировании терроризма за перечисление денег ВСУ.

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