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Суд закрыл процесс по делу Навального об экстремизме

Мосгорсуд закрыл процесс по делу Алексея Навального об экстремизме
Новое дело в отношении Навального передали в суд в конце мая. Оно возбуждено по шести статьям, в том числе об организации экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему
На экране: Алексей Навальный (второй слева), его адвокаты Вадим Кобзев (слева) и Ольга Михайлова (третья справа) во время выездного заседания Мосгорсуда в исправительной колонии №&nbsp;6
На экране: Алексей Навальный (второй слева), его адвокаты Вадим Кобзев (слева) и Ольга Михайлова (третья справа) во время выездного заседания Мосгорсуда в исправительной колонии № 6 (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области решил закрыть процесс по новому делу в отношении оппозиционера Алексея Навального. Защита выступала против закрытия процесса.

Заседание было закрыто из-за письма из государственного органа, поступившего в суд, о том, что в материалах дела есть данные о личности и показаниях свидетелей, которые не стоит афишировать, передает РАПСИ. Кроме того, по данным агентства, закрытие обосновали данными о готовящихся провокациях во время рассмотрения дела. О каких провокациях во время процесса на территории колонии шла речь, не уточняется.

Новое дело в отношении оппозиционера передали в Мосгорсуд в конце мая. Оно возбуждено по шести статьям, в том числе об организации экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему, а также о реабилитации нацизма.

По делу также проходит бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный. Он арестован по обвинению в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, когда ФСИН потребовала ему заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому он получил девять лет колонии строгого режима. Он был переведен в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.

В сентябре 2021 года против Навального и его сторонников завели дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Это произошло после того, как Фонд борьбы с коррупцией, а также Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабы Навального были признаны Мосгорсудом экстремистскими организациями, позже их включили в список запрещенных.

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В октябре 2022 года против Навального завели дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма, сообщал его адвокат Вадим Кобзев.

В апреле 2023 года оппозиционер заявил, что против него в отдельное производство выделили уголовное дело о терроризме (по этой статье может грозить пожизненное заключение; в карточке дела, поступившего в Мосгорсуд, этой статьи нет). В том же апреле Кобзев говорил, что в отношении Навального возбуждено дело о дезорганизации исправительной колонии.

Навальный не признает вину по предъявленным обвинениям, называя их политическими.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Алексей Навальный экстремизм Мосгорсуд
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