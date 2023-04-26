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Дело Навального ,  
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Навальный сообщил о возбуждении дела по терроризму

Навальный сообщил о новом деле о терроризме, которое будет рассматривать военный суд
Алексей Навальный сообщил, что против него выделили в отдельное производство дело о терроризме, по которому оппозиционеру может грозить пожизненный срок
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Алсу Менибаева / NEWS.ru / TACC)

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил на заседании Басманного суда, что в отношении него в отдельное производство выделили уголовное дело о терроризме, передает ТАСС.

Навальный, который участвует в заседании по видеосвязи, сказал, что ему грозит срок до 30 лет колонии. «Кроме того, следователь сообщил мне, что отдельно выделено дело о терроризме: якобы, сидя в тюрьме, я совершаю теракты. И дело будет рассматривать военный суд. Там мне грозит уже пожизненное», — отметил он.

Басманный суд Москвы 26 апреля рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела о создании экстремистского сообщества. ТАСС передает, что оно составляет 196 томов. Следователь в ходе заседания заявил, что по этому делу 11 человек объявлены в розыск.

Навальный с февраля 2021 года находится в колонии. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально он отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

В сентябре 2021 года против Навального и его соратников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). Этому предшествовало признание в июне прошлого года Мосгорсудом Фонда борьбы с коррупцией, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабов оппозиционера экстремистскими организациями. Позднее Минюст внес их в список запрещенных организаций. В мае 2022-го Навальный заявил, что ему предъявили обвинения по делу о создании экстремистской группы и призывах к митингам.

Несколько месяцев спустя против оппозиционера завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Навальный рассказал о словах его адвокатов, которые посчитали, что с учетом сроков по этим статьям ему грозит заключение «лет на 30». 18 апреля, как сообщил адвокат Вадим Кобзев, против Навального готовится новое дело — о дезорганизации работы колонии. Ни по одному из предъявленных ему обвинений Навальный вину не признает.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Навальный экстремизм терроризм уголовное дело Басманный суд
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