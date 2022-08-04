Боррель не увидел повода для агрессии из-за визита Пелоси на Тайвань

Жозеп Боррель (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Использовать визит спикера конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве повода для агрессии нет никаких оснований. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Международные поездки законодателей из наших стран — это нормально, это рутина», — написал он.

Спецборт Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

В ответ на визит Китай начал масштабные военные учения в акватории Тайваня. МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

США указали, что визит Пелоси соответствует их политике по отношению к Тайваню и не отражает изменений в ней. Никаких причин для того, «чтобы этот визит стал поводом для кризиса или конфликта или предлогом, который китайцы могут попытаться использовать для какой-то военной акции», нет, сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN.

В Кремле сочли поездку Пелоси провокационной и ведущей к нарастанию напряженности.