Посол Тайваня в Германии призвал делегацию Бундестага посетить остров

По словам представителя Тайваня, нынешняя ситуация представляет собой «самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года», поэтому запреты КНР на поездки официальных лиц любых государств должны исчезнуть

Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Представитель Тайваня в Германии Се Чживэй на фоне напряженности в отношениях между властями материкового Китая и Тайваня предложил делегации Бундестага (парламента ФРГ) посетить остров. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

«Я предлагаю, чтобы делегация Бундестага во главе с председателем парламента [Бербель Бас] отправилась на Тайвань. Это исходило бы не от парламентских фракций, а от Бундестага как такового — как независимого законодательного государственного органа, который представляет народ и не подчиняется правительству», — указал дипломат.

В то же время он добавил, что нынешняя ситуация представляет собой «самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года». По словам Се Чживэя, запреты Китая на поездки на Тайвань любым высокопоставленным лицам любых иностранных государств «должны исчезнуть».

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона до сих пор не урегулирован.

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние недели из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа спецборт Пелоси приземлился на Тайване, несмотря на все возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

В ответ на визит спикера Китай объявил о начале масштабных военных учений в акватории Тайваня с проведением «дальнобойных боевых стрельб». МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок за несколько часов до приземления самолета Пелоси в Тайбэе говорила, что Германия готова поддержать Тайвань в случае нападения Китая. «Мы не приемлем, когда нарушается международное право и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа в нарушение международного права. Это, конечно же, относится и к Китаю», — утверждала она. Официально ФРГ не признает независимость острова.