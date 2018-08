Пресс для России: к чему приведут предложенные в США санкционные меры

За последний месяц в конгресс США было внесено шесть законопроектов, содержащих разного рода санкции против России, в том числе запрет на инвестиции в российский госдолг. Насколько это серьезная угроза — разбирался РБК

За время, прошедшее ​со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, американские законодатели представили по меньшей мере шесть законопроектов, содержащих экономические и другие санкции против России. Последний из них, и самый суровый, был представлен в конгрессе в четверг, 2 августа.

Как поясняли многие из авторов законопроектов, их появление было спровоцировано поведением Трампа на итоговой пресс-конференции (он согласился с утверждением Путина о непричастности Москвы к вмешательству в американские выборы 2016 года) и закрытым характером встречи двух лидеров. Давать объяснения по повестке хельсинкского саммита и его реальных итогов в Капитолий был вызван госсекретарь США Майк Помпео. 25 июля он ​заверил сенаторов, что стратегия США в отношении России не пересматривалась, в том числе по вопросу санкций. Однако законодателей его слова не убедили.

5 июльских законопроектов о том, как наказать Россию

1. Санкции против Nord Stream 2 (Countering Russian Power Plays Act)

Автор — демократ, член палаты представителей Джаред Хафман, дата внесения —16 июля.

Предусматривает введение санкций против компаний и лиц, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». По мнению Хафмана, этот проект создается с целью закрепить за Россией статус главного игрока европейского газового рынка, на котором «завязана энергетическая стабильность американских союзников в Европе».

2. Санкции против финансовых институтов России из-за ее действий на Украине (Punishing Continued Occupation of Ukraine Act)

Авторы — члены палаты представителей демократ Стив Коэн и республиканец Тэд По, дата внесения — 18 июля.

Авторы инициативы хотят обязать президента наложить санкции как минимум на три из семи крупных российских финансовых организаций, если Москва будет нарушать минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. В предложенный перечень включены Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

3. Санкции против американских ИТ-фирм, способствующих цензуре в России (CPR for Russian Civil Society Act)

Автор — член палаты представителей конгресса США демократ Адриано Эспайят, дата внесения — 18 июля.

Эспайят предлагает наложить санкции на ведущие ИТ-компании США, поставляющие России оборудование, позволяющее властям осуществлять цензуру и давление на «общественных активистов». Законопроект также включает в себя положения о введении штрафных мер против компаний и лиц, участвующих в отправке российских войск в Сирию и на Украину. Инициатива также предусматривает расширение гражданского диалога США и России.

4. Комплекс мер по предотвращению российского вмешательства в выборы (Secure America from Russian Interference Act of 2018)

Авторы — член палаты представителей демократ Стени Хойер и 37 других конгрессменов, дата внесения — 19 июля.

Предлагается обязать исполнительные власти США принять широкий спектр мер по укреплению избирательной инфраструктуры страны. Билль также содержит инициативы по выявлению скрытых финансовых каналов, по которым Москва якобы распространяет средства в политических целях.

5. Законопроект, обязывающий администрацию США исполнять санкции по «закону Магнитского» (A bill to <…> ensure appropriate congressional review and the continued applicability of sanctions under the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012)

Авторы — сенаторы Бен Кардин и Элизабет Уоррен (демократы) и Джон Маккейн (республиканец), дата внесения — 25 июля.

Законопроект предлагает закрепить гарантии по реализации санкций, введенных против России из-за смерти юриста Herminage Capital Management Сергея Магнитского в 2012 году, в уже действующем законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он был утвержден в августе 2017 года и дает возможность американской администрации вводить жесткие штрафные меры против российских граждан и компаний в целом ряде секторов, включая финансы и энергетику.