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Citi оценил падение рубля из-за санкций США против российского госдолга
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Citi оценил падение рубля из-за санкций США против российского госдолга
Экономика, 05:54
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Citi оценил падение рубля из-за санкций США против российского госдолга
При худшем сценарии санкций, который будет подразумевать запрет на покупку российских ОФЗ инвесторам-нерезидентам, рубль упадет на 15%, считают аналитики Citi
Фото: Владислав Шатило / РБК

Рубль может упасть на 15% (до 73 руб. за доллар), если США решат ввести санкции против российского госдолга. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Citigroup.

Московские аналитики банка считают, что на такой шаг власти США могут пойти при «худшем сценарии», который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

Распространение санкций только на новую эмиссию бондов ослабит рубль на примерно 5%, считают в банке.

«Хотя пока что какие-либо санкции Конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются, — приводит агентство слова аналитиков Citi Ивана Чкарова и Артема Загрина. — Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль».

Как отмечает Bloomberg, об ограничениях против российского госдолга в Штатах вновь заговорили после призывов к более жестким санкциям против России за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года. Этот вариант агентство называет маловероятным, так как ранее Минфин США отмечал, что в таком случае будет нанесен удар по иностранным инвесторам.

В конце июля ЦБ отчитался о снижении доли инвесторов-нерезидентов в российских облигациях до 28,2%. Это минимальное значение за год, ниже 30% этот показатель достигал по итогам февраля 2017 года.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Citigroup , Санкции
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