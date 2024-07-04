Зеленский отверг идею о прекращении огня ради начала переговоров

Орбан ранее предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня для начала мирного диалога. Украинский лидер счел это невозможным и отметил, что не доверяет Путину

Владимир Зеленский (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Предложение венгерского премьер-министра рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией — это не то, на что пойдет Украина без четкого плана, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Глава государства отметил, что украинская сторона уже имела много встреч и переговоров на эту тему, однако именно Россия, по его словам, всегда срывала договоренности. «Мы не доверяем Путину, потому что он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия — страна-агрессор. Важно, что она признает территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул Зеленский.

Он также назвал хорошим сигналом визит Орбана на Украину, отметив, что это «добрые, теплые шаги на встречу друг другу».

Виктор Орбан 2 июля находится с визитом в Киеве впервые с 2015 года. По итогам встречи с украинским лидером он рассказал, что попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква впоследствии заявил, что Киев не может принять предложение Орбана и что Зеленский в ходе встречи с венгерским премьером изложил свою позицию на этот счет.

Российские власти называли условия для начала мирных переговоров: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ Киева от претензий на эти территории; проведение демилитаризации и «денацификации», отмена международных санкций против России, закрепление нейтрального безъядерного статуса. Зеленский назвал эти предложения ультиматумом.