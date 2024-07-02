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Военная операция на Украине ,  
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Орбан впервые с начала военной операции приехал в Киев

Орбан приехал в Киев, где обсудит с Зеленским мирное урегулирование на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан прибыл на Украину впервые с февраля 2022 года. Он планирует обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта. Венгрия была в числе стран, подписавших итоговое коммюнике саммита в Швейцарии
Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Index со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

Помимо двусторонних отношений Орбан и Зеленский обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Визит венгерского премьера стал первым с начала военной операции в феврале 2022 года. За тот же период Украину посетили все лидеры ЕС, кроме него. Поездке Орбана предшествовали длительные переговоры по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства, которое проживает на западе Украины, писала Financial Times со ссылкой на источники. Критики премьера Венгрии считают, что он использует эту тему для продвижения российской позиции о конфликте, пишет The Guardian.

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1 июля Венгрия стала председательствующей страной в Евросовете. Будапешт выступает против военной поддержки ЕС Киева и призывает к прекращению огня и мирным переговорам. В частности, Венгрия неоднократно блокировала выделение денежных средств и отказалась участвовать в военной миссии НАТО. Вместе с тем Будапешт пообещал не препятствовать присоединению Украины к Евросоюзу.

В декабре Орбан утверждал, что принял приглашение Зеленского посетить Киев. При этом он добавил, что приедет, «как только будет понятно зачем». Президент Украины также приглашал Орбана на «мирную конференцию» в Швейцарии, куда отправился глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Венгрия подписала итоговое коммюнике саммита. В Кремле заявили, что отношения Москвы и Будапешта не испортятся из-за этого.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия Владимир Зеленский Орбан
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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