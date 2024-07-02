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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал встречу Орбана с Зеленским исполнением обязанностей в ЕС

Песков: Кремль не ожидает прорывов после встречи Орбана с Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Один из главных критиков политики ЕС по отношению к Украине Виктор Орбан ранее сегодня посетил Киев и встретился с Зеленским. Песков счел его визит «исполнением обязанностей», поскольку Венгрия недавно стала председателем в ЕС
Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: miniszterelnok.hu)

Кремль не ожидает никаких прорывов после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы ничего не ожидаем, это не нам надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции», — сказал Песков.

По его мнению, на мероприятии «будет превалировать именно обязанность в разрезе брюссельских интересов», а не национальных. При этом Песков отметил, что Орбан известен как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы Венгрии.

Венгрия стала председателем в Евросовете
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Виктор Орбан прилетел в Киев ранее 2 июля и уже встретился с Зеленским. Это его первая поездка на Украину после начала российской военной операции. Пресс-секретарь правительства Венгрии Берталан Хаваси перед визитом сообщал, что главной темой переговоров Орбана с Зеленским станет «шанс на достижение мира». Лидеры двух государств также планировали обсудить двусторонние отношения. Официальные заявления по итогам встречи лидеров двух стран пока не опубликованы.

После начала боевых действий на Украине Орбан неоднократно выступал против европейских инициатив по поддержке Киева и критиковал санкции, введенные против России. В частности, он говорил, что стратегия Евросоюза по Украине полностью провалилась — «не только на поле боя, где ситуация катастрофическая, но и в международной политике». Также Орбан предостерегал от вмешательства в конфликт на Украине, отмечая, что это «уничтожит Европу».

В декабре венгерский премьер заявил, что принял приглашение Зеленского посетить Киев. При этом он добавил, что приедет, «как только будет понятно зачем». Президент Украины также приглашал Орбана посетить «мирную конференцию» в Швейцарии, куда в итоге отправился глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Венгрия подписала итоговое коммюнике саммита. В Кремле отмечали, что отношения Москвы и Будапешта не испортятся из-за этого.

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Виктор Орбан Владимир Зеленский Киев Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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