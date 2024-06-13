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Военная операция на Украине ,  
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Польша отказалась передать Украине свою батарею Patriot

Томчик: Польша не станет передавать Украине одну из своих батарей ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
NYT ранее сообщила о согласии Байдена передать Украине одну из батарей Patriot, размещенную в Польше. Минобороны Польши в ответ заявило, что не станет отдавать свою систему, но будет готово, если ей найдется аналогичная замена
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Польша не станет передавать Украине одну из своих батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявил замминистра обороны Цезари Томчик. Так он прокомментировал статью The New York Times (NYT), в которой со ссылкой на источники сообщилось о согласии президента США Джо Байдена передать Киеву один ЗКР Patriot, размещенный в Польше для защиты ротационных сил американских войск.

«Американская батарея должна быть заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские патриоты защищают польское небо, и это не изменится», — сказал Томчик.

Его поддержал глава Бюро национальной безопасности Польши (польская спецслужба) Яцек Севьера, также заявивший, что американские системы, размещенные в Польше, «определенно» не следует отправлять в Украину. «Мы — страна, через которую проходит большая часть военной помощи, <...> страна, которая имеет ключевое значение не только для снабжения Украины, но и для всей системы сдерживания и подготовки возможной обороны на восточном фланге», — подчеркнул Севьера.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на пресс-конференции и по итогам очередного заседания контактной группы по Украине, заявил, что США пока нечего объявить о передаче Киеву дополнительных систем Patriot. «Я видел, что об этом говорилось в публикации [NYT] и скажу вам, что никаких изменений в покрытии системами Patriot в Польше не будет», — подчеркнул министр.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяют бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 млн.

NYT узнала, что США одобрили передачу Киеву батареи ЗРК Patriot
Политика
Владимир Зеленский

О решении поставить системы ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Помимо США, несколько таких систем Киеву передала Германия. Первые комплексы прибыли на Украину в апреле 2023 года. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

О том, что Киев в ближайшее время получит от западных партнеров новые системы ПВО, Зеленский объявил 8 июня. До этого он неоднократно просил передать Украине ЗКР Patriot, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша поставки оружия Patriot ЗРК Patriot Военная операция на Украине США

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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