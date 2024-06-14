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Политика ,  
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Германия заявила, что не может поставить Украине больше трех Patriot

Германия не может поставить Украине больше, чем три зенитно-ракетных комплекса Patriot, заявил министр обороны Борис Писториус. Его слова приводит немецкая газета Der Tagesspiegel.

Глава немецкого Минобороны призвал своих коллег из стран НАТО поддержать Украину зенитными системами.

«Если Германия сможет предоставить три, что означает, по крайней мере, четверть наших запасов этой системы, то и другие наверняка смогут предоставить еще одну», — сказал Писториус на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Причем это не обязательно должны быть системы Patriot, отметил он.

NYT узнала, что США одобрили передачу Киеву батареи ЗРК Patriot
Политика
Владимир Зеленский

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке 25 комплексов для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления. 

В том же месяце Берлин поставил Киеву несколько комплексов Patriot и ракеты к ним. В июне Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине четвертый комплекса.

Помимо Германии, комплексы Patriot Киеву поставляли США. Первая такая система прибыла на Украину весной 2023 года.

В Кремле считают, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны» и не повлияет на «целеполагание и конечный результат» военной операции.

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Теги
Германия Борис Писториус Минобороны Украина Patriot ЗРК Patriot

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