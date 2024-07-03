США поставят Украине ракеты и снаряды на $2,3 млрд
США выделяют Украине военную помощь в общей сложности на $2,35 млрд, следует из сообщения на сайте Пентагона.
Пакет состоит из двух частей. Первая, в размере $2,2 млрд, покроет расходы на поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, средства выделят в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI, долгосрочная программа). Вторая, в размере $150 млн, включает в себя поставки ракет для систем ПВО Hawk, а также для HIMARS, 105-мм и 155-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и пр. Эти средства выделяются в рамках программы «Президентские поручения по сокращению» (PDA, для оперативной помощи Украине).
В Пентагоне отметили, что уже оказали поддержку Киеву на $54,2 млрд, из них $53,6 млрд — с февраля 2022 года.
Среди переданных вооружений:
- одна батарея Patriot;
- 12 систем NASAMS;
- более 40 систем HIMARS;
- более 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов;
- более 800 тыс. 105-мм снарядов;
- более 400 тыс. 152-мм снарядов;
- 31 танк Abrams;
- 42 танка Т-72Б;
- более 300 бронемашин Bradley;
- 20 вертолетов Ми-17 и т.д.
С осени прошлого года и до весны этого США практически полностью прекратили выделять военную помощь Украине, так как не могли согласовать выделение новых средств на эти цели. Однако в апреле было принято решение о дополнительном финансировании почти на $61 млрд, и предоставление военной поддержки возобновилось. Этот новый пакет с того момента — крупнейший по размеру.
Российская сторона осуждает выделение Украине западной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».