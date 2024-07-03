США поставят Украине ракеты и снаряды на $2,3 млрд

Помощь разделена на два пакета, один включает ракеты для систем ПВО, а другой — также артиллерийские снаряды, противотанковые системы и прочее. Это крупнейший пакет с момента возобновления американской помощи Украине

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США выделяют Украине военную помощь в общей сложности на $2,35 млрд, следует из сообщения на сайте Пентагона.

Пакет состоит из двух частей. Первая, в размере $2,2 млрд, покроет расходы на поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, средства выделят в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI, долгосрочная программа). Вторая, в размере $150 млн, включает в себя поставки ракет для систем ПВО Hawk, а также для HIMARS, 105-мм и 155-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и пр. Эти средства выделяются в рамках программы «Президентские поручения по сокращению» (PDA, для оперативной помощи Украине).

В Пентагоне отметили, что уже оказали поддержку Киеву на $54,2 млрд, из них $53,6 млрд — с февраля 2022 года. Среди переданных вооружений: одна батарея Patriot;

12 систем NASAMS;

более 40 систем HIMARS;

более 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов;

более 800 тыс. 105-мм снарядов;

более 400 тыс. 152-мм снарядов;

31 танк Abrams;

42 танка Т-72Б;

более 300 бронемашин Bradley;

20 вертолетов Ми-17 и т.д.

С осени прошлого года и до весны этого США практически полностью прекратили выделять военную помощь Украине, так как не могли согласовать выделение новых средств на эти цели. Однако в апреле было принято решение о дополнительном финансировании почти на $61 млрд, и предоставление военной поддержки возобновилось. Этот новый пакет с того момента — крупнейший по размеру.

Российская сторона осуждает выделение Украине западной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».