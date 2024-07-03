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Военная операция на Украине ,  
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США поставят Украине ракеты и снаряды на $2,3 млрд

США выделили Украине военную помощь на $2,3 млрд с ракетами для систем ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Помощь разделена на два пакета, один включает ракеты для систем ПВО, а другой — также артиллерийские снаряды, противотанковые системы и прочее. Это крупнейший пакет с момента возобновления американской помощи Украине
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

США выделяют Украине военную помощь в общей сложности на $2,35 млрд, следует из сообщения на сайте Пентагона.

Пакет состоит из двух частей. Первая, в размере $2,2 млрд, покроет расходы на поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, средства выделят в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI, долгосрочная программа). Вторая, в размере $150 млн, включает в себя поставки ракет для систем ПВО Hawk, а также для HIMARS, 105-мм и 155-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и пр. Эти средства выделяются в рамках программы «Президентские поручения по сокращению» (PDA, для оперативной помощи Украине).

В Пентагоне отметили, что уже оказали поддержку Киеву на $54,2 млрд, из них $53,6 млрд — с февраля 2022 года.

Среди переданных вооружений:

  • одна батарея Patriot;
  • 12 систем NASAMS;
  • более 40 систем HIMARS;
  • более 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов;
  • более 800 тыс. 105-мм снарядов;
  • более 400 тыс. 152-мм снарядов;
  • 31 танк Abrams;
  • 42 танка Т-72Б;
  • более 300 бронемашин Bradley;
  • 20 вертолетов Ми-17 и т.д.

Финляндия выделила Украине военную помощь на €159 млн
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

С осени прошлого года и до весны этого США практически полностью прекратили выделять военную помощь Украине, так как не могли согласовать выделение новых средств на эти цели. Однако в апреле было принято решение о дополнительном финансировании почти на $61 млрд, и предоставление военной поддержки возобновилось. Этот новый пакет с того момента — крупнейший по размеру.

Российская сторона осуждает выделение Украине западной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США военная помощь
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