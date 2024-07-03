Байден задумался о выходе из предвыборной гонки

NYT: Джо Байден после дебатов задумался о выходе из предвыборной гонки

Пока Байден продолжает гонку, но понимает, что если провал с дебатами повторится, то он «может оказаться в другом месте». Белый дом назвал публикацию «абсолютной ложью»

Джо Байден (Фото: Marco Bello / Reuters)

Президент США Джо Байден после провальных дебатов с Дональдом Трампом задумался о перспективах продолжения предвыборной гонки, пишет The New York Times со ссылкой на собеседников из окружения политика.

Пока, как заявил один из собеседников, Байден все еще активно борется за переизбрание. Однако в частной беседе он признал, что понимает возможность провала своей кандидатуры, если в ближайшие дни не сможет убедить американцев в том, что он готов продолжить заниматься своей работой.

«Он знает, что, если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся в другом месте», — сказал собеседник издания.

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Еще один советник Байдена сказал изданию, что президент «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

После публикации статьи NYT представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что она «абсолютно ложна».

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Байден, несмотря на это, обещал не снимать свою кандидатуру с выборов.

CNN, в эфире которого проходили дебаты, после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. 30 июня появился опрос телеканала CBS News и института изучения общественного мнения YouGov, согласно которому 72% американцев посчитали, что когнитивные возможности и острота ума Байдена не позволят ему бороться за пост президента США. Относительно Трампа такое мнение выразили 49% опрошенных.

Глава государства объяснял свою неудачу тем, что перед дебатами «решил попутешествовать вокруг света пару раз». «Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал он.

Трамп, выступая на предвыборном мероприятии после дебатов, назвал оппонента худшим, «самым некомпетентным президентом» в истории страны.