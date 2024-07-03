 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден задумался о выходе из предвыборной гонки

NYT: Джо Байден после дебатов задумался о выходе из предвыборной гонки
Сюжет
Выборы президента США
Пока Байден продолжает гонку, но понимает, что если провал с дебатами повторится, то он «может оказаться в другом месте». Белый дом назвал публикацию «абсолютной ложью»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Marco Bello / Reuters)

Президент США Джо Байден после провальных дебатов с Дональдом Трампом задумался о перспективах продолжения предвыборной гонки, пишет The New York Times со ссылкой на собеседников из окружения политика.

Пока, как заявил один из собеседников, Байден все еще активно борется за переизбрание. Однако в частной беседе он признал, что понимает возможность провала своей кандидатуры, если в ближайшие дни не сможет убедить американцев в том, что он готов продолжить заниматься своей работой.

«Он знает, что, если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся в другом месте», — сказал собеседник издания.

Байден задумался о выходе из предвыборной гонки
Video

Еще один советник Байдена сказал изданию, что президент «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

После публикации статьи NYT представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что она «абсолютно ложна».

Семья Байдена назвала виновных в провале на дебатах
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Байден, несмотря на это, обещал не снимать свою кандидатуру с выборов.

CNN, в эфире которого проходили дебаты, после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. 30 июня появился опрос телеканала CBS News и института изучения общественного мнения YouGov, согласно которому 72% американцев посчитали, что когнитивные возможности и острота ума Байдена не позволят ему бороться за пост президента США. Относительно Трампа такое мнение выразили 49% опрошенных.

Глава государства объяснял свою неудачу тем, что перед дебатами «решил попутешествовать вокруг света пару раз». «Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал он.

Трамп, выступая на предвыборном мероприятии после дебатов, назвал оппонента худшим, «самым некомпетентным президентом» в истории страны.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Дональд Трамп выборы президента США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Белом доме запланировали две встречи из-за провальных дебатов Байдена
Политика
Байден после провальных дебатов собрал $33 млн поддержки
Политика
Жена Байдена рассказала, как он объяснил произошедшее на дебатах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
РПЛ назвала сумму, потраченную клубами на трансферы в сезоне-2023/2024 Спорт, 19:31
Российский дзюдоист принял приглашение выступить на Олимпиаде Спорт, 19:23
В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела» Инвестиции, 19:16
Медведев одержал волевую победу над 102-й ракеткой мира на Уимблдоне Спорт, 19:15
В столичном районе Люблино во время драки мужчина открыл стрельбу Общество, 19:12
Живущий в США российский пловец получил допуск на Олимпиаду Спорт, 19:08
Рост зарплат в России замедлился весной Экономика, 19:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кавендиш побил 50-летний рекорд по победам на этапах «Тур де Франс» Спорт, 18:57
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона после отказа Карацева Спорт, 18:56
Три продукта, которые нужно есть для густых и блестящих волос РБК и Мистраль, 18:53
Никабы: что это, отличие от хиджаба, где запрещены База знаний, 18:52
Дерипаска и Набиуллина разошлись во мнениях о фондовом рынке России Финансы, 18:48
В управлении по борьбе с коррупцией полиции Петербурга прошли обыски Общество, 18:44
В ЕС задумались о продлении транзита российского газа через Украину Политика, 18:44