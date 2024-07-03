Харрис ушла от ответа на вопрос о возможности занять место Байдена

Камала Харрис (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис отказалась напрямую отвечать на вопрос, готова ли она занять президентский пост, если действующий глава государства Джо Байден уйдет в отставку, сообщает CBS News.

«Я горжусь тем, что являюсь напарником Джо Байдена на выборах», — заявила Харрис в ответ на вопрос о том, готова ли она прийти на смену действующему президенту в случае необходимости.

Команда Байдена работает над тем, чтобы убедить избирателей голосовать за него. Политик подчеркнула, что Демократическая партия уже побеждала экс-президента США Дональда Трампа и собирается снова это сделать.

В ночь с 27 на 28 июня в США прошли первые предвыборные теледебаты между действующим американским президентом Джо Байденом и его оппонентом из Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом. Байден выступил неудачно.

По итогам дебатов 57% опрошенных CNN респондентов заявили об отсутствии уверенности в способности действующего президента руководить страной. Тогда в качестве наиболее вероятных альтернатив Байдену прозвучали имена нескольких американских политиков, в том числе и Камалы Харрис. В свою очередь вице-президент призвала оценивать не выступление Байдена на дебатах, а его работу в течение президентского срока.

О том, что Харрис, вероятно, придется сменить Байдена на посту президента, открыто в зарубежной прессе заговорили зимой 2024 года. По данным The Wall Street Journal, в феврале избиратели начали сомневаться в способностях Байдена руководить страной в силу преклонного возраста. Тогда Харрис заявила о готовности «исполнять обязанности» на фоне растущих опасений.