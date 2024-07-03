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Выборы президента США ,  
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В Верховном суде США увидели в решении по Трампу право убивать оппозицию

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Выборы президента США
Верховный суд гарантировал иммунитет Трампа за «официальные действия» на посту президента. Такая формулировка теоретически дает ему право безнаказанно брать взятки и расправляться с оппонентами, считают некоторые судьи и эксперты
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Решение Верховного суда США об иммунитете бывшего президента Дональда Трампа за его «официальные» действия в качестве президента фактически разрешает использование спецназа для заказных убийств политических оппонентов, заявила судья Соня Сотомайор в особом мнении (.pdf).

«Приказывает отряду «Морские котики» 6 убить политического соперника? Иммунитет. Организует военный переворот, чтобы удержать власть? Иммунитет. Берет взятку в обмен на помилование? Иммунитет. Иммунитет, иммунитет, иммунитет», — написала судья.

Она отметила, что решение суда делает президента «королем, стоящим над законом».

Сотомайор во время заседания суда обратилась к адвокату Трампа с вопросом: если лидер решит, что его политический противник — коррупционер, а затем прикажет военным «или кому-то убить его», будет ли это считаться официальным действием, заслуживающим иммунитета? Адвокат Трампа признал, что это «вполне может быть официальным действием».

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Дональд Трамп

Верховный суд вынес спорное решение 1 июля. Судьи разделились по партийной принадлежности: шестеро назначенных республиканцами консерваторов против трех либеральных. Главный судья Джон Робертс, выступая от имени большинства, отклонил просьбу Трампа признать за ним всеобъемлющий иммунитет и уточнил, что речь идет об иммунитете только за его «официальные» действия в качестве президента. Однако Верховный суд не определил, что считать официальным действием в этом случае, оставив это на усмотрение суда низшей инстанции.

Эксперты по конституционному праву признают правоту Сотомайор, пишет Politico. Решение Верховного суда дало полную неприкосновенность для любых действий президента, которые он совершает, используя «основные полномочия», предоставляемые Конституцией. Одно из таких полномочий — командование вооруженными силами. По мнению юристов, главной проблемой для президента в таком случае будет поиск военнослужащих, готовых выполнить приказ, поскольку на них иммунитет распространяться не будет. Однако, пишет Politico, и эту преграду можно обойти путем обещания помилования.

«Я не могу представить себе лучшего приглашения к тирании, чем то, что только что дал Верховный суд. Это почти как если бы они разослали официальное приглашение», — оценил профессор права Северо-Западного университета Мартин Редиш.

Ряд других экспертов назвали сомнения на этот счет нагнетанием напряженности. Бывший генеральный прокурор Билл Барр назвал опасения юристов «не имеющими смысла». «У него есть полномочия направлять систему правосудия против преступников на родине. У него нет полномочий идти и убивать людей», — подчеркнул он.

Однако, как напоминает Washington Post, такие полномочия есть: в соответствии с ними президент Барак Обама отправил команду спецназа убить основателя «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усаму бен Ладена в 2011 году.

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Дональд Трамп

Сам Трамп одобрил решение Верховного суда. «Это большая победа для нашей Конституции и демократии. Теперь я могу свободно вести [предвыборную] кампанию, как и любой другой. Мы лидируем в каждом опросе — с большим отрывом — и мы снова сделаем Америку великой», — сказал он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Верховный суд США США Дональд Трамп иммунитет
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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