Кто может заменить Байдена в случае его решения сняться с выборов Президент США отвел себе несколько дней на исправление имиджа после провальных теледебатов

Джо Байден впервые допустил, что снимется с выборов; причина — провальные теледебаты, после которых даже демократы-конгрессмены стали его к этому публично призывать. Подробнее — в статье РБК

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден сказал одному из своих ключевых сторонников, что раздумывает над приостановкой своей кампании, сообщила 3 июля The New York Times (NYT) со ссылкой на участника этого разговора, пожелавшего остаться анонимным. Президент, уточнил источник, пойдет на такой шаг, если не сможет в течение следующих нескольких дней убедить общественность в том, что он в состоянии вести борьбу за Белый дом.

Байден вскоре должен дать интервью телеканалу ABC News, а также провести предвыборные митинги в двух «колеблющихся штатах» — Висконсине и Пенсильвании.

При этом предвыборный штаб Байдена неоднократно заявлял, что тот «совершенно точно» не планирует сниматься с выборов. В Белом доме заявления собеседника NYT назвали «абсолютно ложными».

Какие демократы публично выступили против выдвижения Байдена

На протяжении шести дней после первых предвыборных теледебатов, прошедших 27 июня, члены Демократической партии обсуждали между собой провальное выступление Байдена, а также делились сомнениями в его способности победить Дональда Трампа и в случае переизбрания еще четыре года эффективно управлять страной. Эти дискуссии носили частный характер, и никто из их участников не решался выступить публично, хотя информация о растущей панике в рядах демократов просочилась в СМИ.

1 июля конгрессмены-демократы наконец прервали молчание, выразив обеспокоенность состоянием Байдена. Сенатор от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус обратился к Белому дому с просьбой заверить всех, что поведение президента на дебатах было «аномалией». А 2 июля член палаты представителей от Техаса Ллойд Доггетт публично призвал президента снять свою кандидатуру с выборов. «Признавая, что, в отличие от Трампа, президент Байден всегда в первую очередь заботился о нашей стране, а не о себе, я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение сняться с выборов», — заявил Доггетт. По его мнению, в ходе дебатов президент не только не смог придать импульс своей предвыборной кампании, но и «защитить свои многочисленные достижения и разоблачить многочисленную ложь Трампа». Член палаты представителей из Южной Каролины Джеймс Клайберн хотя и выступил в поддержку Байдена, допустил, что поддержал бы и вице-президента Камалу Харрис.

Конгрессмены встревожены больше многих других членов партии, потому что убеждены: многочисленны оговорки и бессвязные выступления Байдена на протяжении всей дальнейшей кампании могут обернуться не только потерей Белого дома, но и конгресса: одновременно с президентскими в США пройдут и парламентские выборы, на которых демократы могут либо заполучить контроль над одной или над обеими палатами конгресса, либо же уступить обе республиканцам. В последнем случае, если на президентских выборах победит Трамп, демократы лишатся законодательных инструментов по сдерживанию республиканской администрации.

«Он [Байден] явно должен понимать, что его решение влияет не только на то, кто будет работать в Белом доме следующие четыре года, но и на то, кто будет работать в сенате, кто будет работать в палате представителей, и это будет иметь последствия на десятилетия вперед», — заявил CNN член палаты представителей от Иллинойса Майк Куигли. Давление на конгрессменов оказывают и избиратели: как рассказал Доггетт, ему с коллегами поступают бесконечные телефонные звонки, и соотношение тех, кто призывает к отстранению президента от выборов, и тех, кто против этого, составляет 10 к 1.

Некоторые демократы уже внутренне смирились с тем, что Трамп может одержать победу на президентских выборах. «Плохое выступление Байдена на дебатах не стало неожиданностью. Это также не выбило меня из колеи, как других, потому что исход этих выборов был ясен для меня уже несколько месяцев: хотя я и не планирую голосовать за него, Дональд Трамп победит. И меня это вполне устраивает», — написал в колонке для BDN член палаты представителей Джаред Голден.

2 июля также состоялась виртуальная встреча фракции демократов в палате представителей, которая изначально должна была быть посвящена предвыборной коммуникационной стратегии. Однако вместо этого конгрессмены стали выражать свое раздражение и опасения в связи с провальными дебатами и плохой формой президента, а Доггетт проинформировал о своем заявлении с призывом к Байдену сняться с гонки, пишет Axios. Один из участников встречи рассказал изданию, что если в Белом доме к ним не прислушаются, то примеру Доггетта последуют и другие конгрессмены. На встрече присутствовали и те, кто считал, что Байден должен продолжить участие в президентской гонке, но и они твердили о необходимости серьезных перемен — по крайней мере увольнения ключевых советников, ответственных за подготовку к дебатам. Однако Байден, по всей видимости, никаких перестановок не планирует.

CNN пообщался более чем с двумя десятками бывших и действующих официальных лиц Демпартии, а также с донорами и давними сторонниками Байдена. Большая часть из них убеждены: президент должен объявить о прекращении предвыборной кампании, причем сделать это уже на текущей неделе.

Согласно опубликованному 30 июня опросу общественного мнения CBS и YouGov, 72% зарегистрированных избирателей сомневаются, что Байден обладает достаточным психическим и когнитивным здоровьем, чтобы занимать пост президента, — это на 7% выше, чем месяцем ранее. А опрос CNN, опубликованный 2 июля, показал, что 56% избирателей, придерживающихся демократических взглядов, заявили, что у партии больше шансов выиграть борьбу за Белый дом с другим кандидатом.

Как окружение Байдена пытается спасти его предвыборную кампанию

Окружение Байдена и сам президент продолжают придумывать все новые объяснения его неудачному выступлению на дебатах. Сначала в предвыборном штабе списывали сбивчивую речь президента на простуды и кислотный рефлюкс, а затем обвинили организатора дебатов — телеканал CNN в том, что Байдена плохо загримировали, а продюсеры не объяснили президенту, в какую камеру смотреть. Кроме того, его советники сетовали, что модераторы не ловили Трампа на лжи (при этом недостоверные заявления делал и демократ).

Родные и близкие Байдена, напротив, возложили вину на его ближайших помощников, которые слишком изнурили президента подготовкой к дебатам. Сам Байден 2 июля заявил, что «чуть не уснул» в прямом эфире из-за джетлага после заграничной поездки (он принимал участие в саммите «Группы семи» в Италии 12–14 июня и уже 15 июня, то есть за 12 дней до дебатов, вернулся в США). «Это не оправдание, а объяснение», — заявил он своим сторонникам на мероприятии по сбору пожертвований в Виргинии.

Несмотря на публичную обеспокоенность ряда представителей Демократической партии, «плотину пока не прорвало», пишет The Hill. Верхушка партии, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера, продолжает публично заступаться за Байдена. Его доверенные лица (или, как их называют в американском политическом жаргоне, «суррогаты») дают интервью за интервью, в котором называют его единственным кандидатом, способным одолеть Трампа. Предвыборный штаб Байдена также обзванивает ведущих партийных функционеров и спонсоров, пытаясь убедить их, что президент в состоянии одержать победу на выборах и возглавлять страну следующие четыре года. На 3 июля у Байдена запланирована встреча с губернаторами, которых также встревожили дебаты.

Бывший президент США Барак Обама публично поддержал Байдена: он написал в соцсетях, что не понаслышке знает, что такое неудачное выступление на дебатах, отсылая, по всей видимости, к своей неудаче на первых дебатах против Митта Ромни в 2012 году. Впрочем, один высокопоставленный функционер Демпартии заявил CNN на условиях анонимности, что эти ситуации принципиально отличаются. «[Байден] мог бы пережить это, если бы это был единственный инцидент. Но будут и другие», — сказал другой собеседник издания. При этом Обама непублично выразил опасения, что шансы Байдена на переизбрание стали еще более призрачными, сообщает Washington Post.

Байден известен своим упрямством, и инсайдеры рассказали американским СМИ, что единственный человек, способный убедить президента отозвать свою кандидатуру, — это его супруга Джилл. Однако первая леди громче других членов семьи уговаривает Байдена остаться в гонке; она активно защищала супруга на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Нью-Йорке. «Джо не просто подходит для этой работы. Он единственный, кто подходит для этой работы», — заявила Джилл Байден.

Насколько смена кандидата повысит шансы демократов на выборах

На принятие решения у демократов осталось не так много времени. Формально Байдена должны выдвинуть в качестве кандидата от Демократической партии на национальной конвенции в Чикаго (штат Иллинойс) 19–22 августа. Однако по законам Огайо для включения в бюллетени штата партиям необходимо предоставить всю документацию по своим кандидатам до 7 августа — то есть за две недели до партийного съезда. Поэтому Национальный комитет Демократической партии размышляет над тем, чтобы номинировать Байдена виртуально уже 21 июля.

Еще пару недель назад снятие Байдена с выборов выглядело маловероятным и было бы равносильным тому, чтобы сдаться и уступить Белый дом республиканцам, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Однако нарастающая волна соответствующих выступлений конгрессменов-демократов и тот факт, что идея о срочной замене Байдена на другого кандидата активно проталкивается через либеральную прессу, свидетельствуют о том, что такие настроения пользуются существенной поддержкой, в том числе финансовой.

«Демократам нужна победа, иначе можно было бы оставить и Байдена. Нужен кандидат, который сможет мобилизовать электорат против Трампа. Это по-прежнему очень сложная задача», — отметила эксперт. Основным посылом новой избирательной кампании, которую придется вести в экстремально сжатые сроки, может стать призыв к электорату «объединиться хоть вокруг кого-нибудь», чтобы не дать Трампу победить. Успешные для республиканца дебаты здесь, напротив, могут стать одним из доводов демократов, которые будут давить на то, что американская демократия оказалась в опасности.

Среди возможных претендентов, которые могут сменить Джо Байдена на президентских выборах, чаще всего звучат шесть имен.

Вице-президент США Камала Харрис , 59 лет. Wall Street Journal называет ее наиболее вероятной альтернативой. После дебатов она дала несколько интервью и провела ряд встреч со сторонниками, на которых более убедительно, чем сам Байден, возражала ремаркам Трампа про аборты и события штурма Капитолия 6 января 2021 года. Ее рейтинг одобрения, по усредненным данным портала FiveThirtyEight, составляет 39,4% против 37,3% у Байдена. Недавний опрос CNN также прогнозирует большие шансы Харрис на выборах: в борьбе с Трампом она может рассчитывать на 45% голосов против 47% у республиканца, тогда как Байден — на 43% при 49% у экс-президента. В опросе Reuters/Ipsos отставание Харрис еще меньше — 42% против 43%.

, 59 лет. Wall Street Journal называет ее наиболее вероятной альтернативой. После дебатов она дала несколько интервью и провела ряд встреч со сторонниками, на которых более убедительно, чем сам Байден, возражала ремаркам Трампа про аборты и события штурма Капитолия 6 января 2021 года. Ее рейтинг одобрения, по усредненным данным портала FiveThirtyEight, составляет 39,4% против 37,3% у Байдена. Недавний опрос CNN также прогнозирует большие шансы Харрис на выборах: в борьбе с Трампом она может рассчитывать на 45% голосов против 47% у республиканца, тогда как Байден — на 43% при 49% у экс-президента. В опросе Reuters/Ipsos отставание Харрис еще меньше — 42% против 43%. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом , 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. Был активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Допускал участие в президентских выборах 2028 года.

, 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. Был активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Допускал участие в президентских выборах 2028 года. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер , 52 года. Одна из главных звезд Демпартии США, в 2022 году помогла ей установить контроль над обеими палатами конгресса «колеблющегося штата» впервые за 40 лет. Заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США.

, 52 года. Одна из главных звезд Демпартии США, в 2022 году помогла ей установить контроль над обеими палатами конгресса «колеблющегося штата» впервые за 40 лет. Заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер , 59 лет. Наследник гостиничной империи Hyatt Hotels и самый богатый в США избранный чиновник (его состояние оценивается в $3,5 млрд). Ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой нашей стране».

, 59 лет. Наследник гостиничной империи Hyatt Hotels и самый богатый в США избранный чиновник (его состояние оценивается в $3,5 млрд). Ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой нашей стране». Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро , 51 год. В прошлом занимал должность генпрокурора штата, был избран губернатором в 2022 году. На текущем посту запомнился довольно сдержанной позицией, которая находила отклик у сторонников обеих партий. При этом крайне активно высказывался по конфликту на Ближнем Востоке, называя пропалестинские демонстрации в кампусах проявлением антисемитизма.

, 51 год. В прошлом занимал должность генпрокурора штата, был избран губернатором в 2022 году. На текущем посту запомнился довольно сдержанной позицией, которая находила отклик у сторонников обеих партий. При этом крайне активно высказывался по конфликту на Ближнем Востоке, называя пропалестинские демонстрации в кампусах проявлением антисемитизма. Губернатор Кентукки Энди Бешир, 46 лет. Был дважды избран губернатором традиционного «красного» штата, где Байден пользуется крайне низкой популярностью. До этого занимал пост генпрокурора штата.

Кроме того, звучат имена двух бывших первых леди — Мишель Обамы и Хиллари Клинтон, однако вторая неоднократно отрицала наличие у себя политических амбиций, а вторая уже потерпела поражение от Трампа в 2016 году. При этом, согласно опросу Reuters/Ipsos, Мишель Обама — единственный претендент, способный обойти Трампа в гипотетических выборах, набрав 50%, тогда как республиканец может рассчитывать на 39%.

Журавлева предположила, что еще одним альтернативным вариантом может стать Роберт Кеннеди-младший, который изначально планировал выдвигаться на выборы от Демократической партии, а сейчас ведет кампанию в качестве независимого кандидата. «Если он согласится на это, то это будет интересный и взаимовыгодный тандем для всех сторон, — пояснила эксперт. — Его взгляды находят отклик и у демократов, и у умеренных республиканцев, что повысит его шансы в колеблющихся штатах. На мой взгляд, это более рабочий вариант, чем выдвигать Харрис».