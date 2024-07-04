Трамп заявил, что вывел Байдена из президентской гонки

Трамп задался вопросом, как Байден ведет переговоры с Путиным и Си Цзиньпинем, и выразил уверенность, что Харрис будет более сильным оппонентом на выборах: «Она чертовски плохая»

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Джо Байден после предвыборных дебатов выведен из гонки за пост главы государства, заявил его основной конкурент Дональд Трамп. Видеозапись опубликовало Daily Beast.

«Он просто вышел, вы знаете, он выходит из гонки. Я вывел его из гонки, и это значит, что у нас есть [вице-президент] Камала [Харрис], я думаю она будет лучше. Она такая плохая, она такая жалкая. Она чертовски плохая», — сказал Трамп.

Затем он назвал Байдена «старой, сломленной кучей дерьма» и спросил: «Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с председателем Китая — который является свирепым человеком. Он свирепый человек, очень жесткий парень. И они видят его (Байдена. — РБК)».

Где и когда сняты кадры — неизвестно. На записи Трамп сидит за рулем гольф-кара и общается со стоящими рядом людьми, которые находятся за кадром. Съемка велась с уровня пояса; вероятно, Трамп не был в курсе, что она велась.

Когнитивное состояние Байдена и его шансы победить Трампа стали объектом обсуждений неделю назад, после предвыборных дебатов в ночь на 28 июня. На них действующий президент нередко запинался, терял мысль и выглядел растерянным. Сам он затем объяснил произошедшее переутомлением, но публично отказался покидать гонку.

Однако он задумался о таком варианте, понимая возможность провала на выборах, писала New York Times. Предстоит еще два раунда дебатов, и если выступление Байдена будет столь же неубедительным, положение демократов будет совершенно иным, нежели сейчас, рассказал источник газеты. В Белом доме назвали информацию газеты недостоверной.

Video

Харрис не дала ясного ответа, готова ли она заменить Байдена на посту президента. «Я горжусь тем, что являюсь напарником Джо Байдена на выборах», — ответила она на соответствующий вопрос.

Из всех потенциальных кандидатов от демократов только супруга экс-главы США Барака Обамы Мишель смогла бы обойти Трампа на выборах, следует из опроса Reuters и компании Ipsos.