Politico узнало, что Байден рассказал губернаторам о медобследовании

После дебатов, на которых Байден выглядел растерянным и порой невнятно говорил, ряд демократов усомнились в его физической способности продолжать гонку. По данным Politico, на встрече с губернаторами президент заверил, что здоров

Джо Байден (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Президент США Джо Байден на закрытой встрече с более чем двадцатью губернаторами-демократами в Белом доме заявил, что прошел медицинское обследование после провального выступления на теледебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания рассказали, что во время часовой встречи, «вызванной усиливающимися опасениями по поводу его здоровья и политической жизнеспособности», один из губернаторов спросил Байдена о его физическом состоянии. Президент в ответ сказал, что в последние дни проходил медицинское обследование, и подчеркнул, что по-прежнему «в добром здравии».

Politico напоминает, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонялась от прямых вопросов о том, проходил ли Байден медобследование после дебатов, отмечая только, что он проходит их регулярно.

Вместе с тем, как уточнил один из источников, недавнее медобследование Байдена скорее было медицинским осмотром из-за сохраняющихся симптомов простуды. Этот осмотр был кратким и не включал никаких серьезных тестов, уточнил собеседник Politico.

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу, писало ранее Politico. После дебатов был проведен опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Провальное выступление президент объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами, однако пообещал не снимать свою кандидатуру с выборов.

Тем не менее Bloomberg со ссылкой на источник в Демпартии сообщил, что десятки конгрессменов рассматривают возможность подписать письмо президенту Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки. По данным агентства, в конгрессе возрастает паника по поводу кандидатуры Байдена, так как продолжение его участия в предвыборной гонке может обернуться приходом к власти Трампа и в целом республиканцев.