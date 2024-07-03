Демократы начали готовить просьбу к Байдену об отказе от выдвижения

На фоне провальных для Байдена дебатов с Трампом среди демократов нарастает паника по поводу исхода выборов президента при его участии, поэтому конгрессмены-однопартийцы рассматривают возможность попросить его не баллотироваться

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Десятки конгрессменов от Демократической партии США рассматривают возможность подписать письмо к президенту Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки после его неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в партии.

Агентство также сообщает, что Байден звонил лидеру большинства в сенате, демократу Чаку Шумеру и лидеру Демократической партии в палате представителей Хакиму Джеффрису. Также у него был запланирован разговор с близким союзником, членом палаты представителей от Южной Каролины Джеймсом Клайберном, рассказали собеседники Bloomberg.

Клайберн ранее отмечал, что если Байден не сможет далее участвовать в президентской гонке, то он поддержит открытое собрание для выбора замены, в качестве приоритетной кандидатуры он назвал вице-президента Камалу Харрис. Она сама 3 июля ушла от ответа на вопрос, готова ли она стать кандидатом вместо Байдена.

Bloomberg указывает, что в конгрессе возрастает паника по поводу кандидатуры Байдена, так как продолжение его участия в предвыборной гонке может обернуться приходом к власти Трампа и в целом республиканцев. Один из помощников конгрессмена из палаты представителей сказал, что члены палаты чувствуют себя преданными на фоне неудачных дебатов и того, как команда Байдена справляется с ними.

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Действующий президент в ходе них выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. После них был проведен опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. 30 июня появился опрос телеканала CBS и института изучения общественного мнения YouGov, согласно которому 72% американцев посчитали, что когнитивные возможности и острота ума Байдена не позволят ему бороться за пост президента США. Относительно Трампа такое мнение выразили 49% опрошенных.

Глава государства объяснял свою неудачу тем, что перед дебатами «решил попутешествовать вокруг света пару раз» и потом «чуть не уснул».

The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на собеседников из окружения политика, что Байден допускал возможность выхода из президентской гонки, осознавая потенциальный провал на выборах. Тем не менее пока он намерен продолжать участие, в Белом доме информацию NYT назвали «абсолютно ложной».