 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Демократы начали готовить просьбу к Байдену об отказе от выдвижения

Bloomberg: демократы-конгрессмены решили попросить Байдена выйти из гонки
Сюжет
Выборы президента США
На фоне провальных для Байдена дебатов с Трампом среди демократов нарастает паника по поводу исхода выборов президента при его участии, поэтому конгрессмены-однопартийцы рассматривают возможность попросить его не баллотироваться
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Десятки конгрессменов от Демократической партии США рассматривают возможность подписать письмо к президенту Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки после его неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в партии.

Агентство также сообщает, что Байден звонил лидеру большинства в сенате, демократу Чаку Шумеру и лидеру Демократической партии в палате представителей Хакиму Джеффрису. Также у него был запланирован разговор с близким союзником, членом палаты представителей от Южной Каролины Джеймсом Клайберном, рассказали собеседники Bloomberg.

Клайберн ранее отмечал, что если Байден не сможет далее участвовать в президентской гонке, то он поддержит открытое собрание для выбора замены, в качестве приоритетной кандидатуры он назвал вице-президента Камалу Харрис. Она сама 3 июля ушла от ответа на вопрос, готова ли она стать кандидатом вместо Байдена.

Bloomberg указывает, что в конгрессе возрастает паника по поводу кандидатуры Байдена, так как продолжение его участия в предвыборной гонке может обернуться приходом к власти Трампа и в целом республиканцев. Один из помощников конгрессмена из палаты представителей сказал, что члены палаты чувствуют себя преданными на фоне неудачных дебатов и того, как команда Байдена справляется с ними.

Кто может заменить Байдена в случае его решения сняться с выборов
Политика
Джо Байден

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Действующий президент в ходе них выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. После них был проведен опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. 30 июня появился опрос телеканала CBS и института изучения общественного мнения YouGov, согласно которому 72% американцев посчитали, что когнитивные возможности и острота ума Байдена не позволят ему бороться за пост президента США. Относительно Трампа такое мнение выразили 49% опрошенных.

Глава государства объяснял свою неудачу тем, что перед дебатами «решил попутешествовать вокруг света пару раз» и потом «чуть не уснул».

The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на собеседников из окружения политика, что Байден допускал возможность выхода из президентской гонки, осознавая потенциальный провал на выборах. Тем не менее пока он намерен продолжать участие, в Белом доме информацию NYT назвали «абсолютно ложной».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден демократы Демократическая партия Конгресс
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом назвал ложью данные о том, что Байден обдумывает выход из гонки
Политика
Харрис ушла от ответа на вопрос о возможности занять место Байдена
Политика
WP узнала, что Обама засомневался в победе Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 19:33
Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на ОИ Спорт, 21:03
Демократы начали готовить просьбу к Байдену об отказе от выдвижения Политика, 20:52
Акционеры «Фосагро» одобрили максимальный размер дивидендов Инвестиции, 20:48
«Лейкерс» подписали контракт с сыном Леброна Джеймса Спорт, 20:44
Кто может заменить Байдена в случае его решения сняться с выборов Политика, 20:41
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить удары по Запорожской АЭС Политика, 20:34
Борисов сравнил потерю компетенций в космосе с уничтожением чуда света Политика, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Федерации борьбы заявили, что до конца считали ошибкой арест тренера Спорт, 20:28
У экс-чиновницы ФНС потребовали изъять квартиры в Москве и миллионы Общество, 20:12
В Белгородской области погиб боец территориальной самообороны Политика, 20:00
Росстат оценил вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию Экономика, 19:58
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. Видео РБК и Сбер, 19:47
Новак назвал условие поставки Россией газа через Украину после 2024 года Политика, 19:38
Белый дом назвал ложью данные о том, что Байден обдумывает выход из гонки Политика, 19:36