Парламентарии ОБСЕ признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Парламентская ассамблея призвала страны-члены ОБСЕ внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Пока на этот шаг пошла только Литва. Пригожин заявлял, что ЧВК не подходит под критерии для признания террористической

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) назвала оправданным признание частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией национальными властями, следует из Ванкуверской декларации, принятой по итогам 30-й ежегодной сессии ассамблеи.

«Действия группы «Вагнер» от имени правительства Российской Федерации могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и определение, таким образом, группы «Вагнер» как террористической организации национальными властями оправдано», — говорится в декларации.

Ассамблея призвала страны, являющиеся членами ОБСЕ, признать «Вагнер» террористической и принять меры против нее и аффилированных с нею лиц, пресекать присутствие ЧВК «везде, где она работает», укреплять международные нормы таким образом, чтобы «признать террористический характер группы», ее действий и привлечь к ответственности Россию как спонсора ЧВК.

Членами ОБСЕ являются 57 стран: Россия, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Белоруссия, Казахстан, Армения, Украина и др.

В документе также сказано, что ПА ОБСЕ «решительно осуждает» правительство Белоруссии за поддержку «Вагнера». Размещение ее на белорусской территории, считают в ассамблее, «поставило под угрозу

весь регион стран Балтии». В Белоруссию силы ЧВК передислоцировались после мятежа в России 23-24 июня и который был остановлен при посредничестве лидера республики Александра Лукашенко.

Пока ЧВК «Вагнер» признала террористической организацией только Литва (также входит в ОБСЕ). В Канаде и Франции парламенты стран призвали правительства поступить таким же образом. В Великобритании, по данным The Times, собираются сделать это в скором времени. США, хотя и рассматривали возможность признания «Вагнер» террористической, в итоге определили ее как транснациональную преступную организацию. На Западе против группы и связанных с ней компаний введены санкции.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин после этого заявил, что теперь «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — сказал он. Относительно признания ЧВК террористической Пригожин говорил, что она не подходит под критерии подобной организации.