Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Умер сыгравший в сериале «Склифософский» актер Толубаев Общество, 16:16
«Дом.РФ» оценил рынок «серой» аренды жилья в России Недвижимость, 16:09
Как расстаться с сотрудником, который не может работать полный день Pro, 16:07
ФИФА расширит чемпионат мира до 39 дней и 104 матчей Спорт, 16:06
Губернатор Усс сообщил, что Розенбаума оперировали после концерта Общество, 15:53
Владимир Путин приехал в Улан-Удэ Политика, 15:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться Pro, 15:44
На границе с Белгородской областью уничтожили РСЗО Политика, 15:44
Clearstream отклонил часть поручений «Инвестпалаты» на перевод активов Инвестиции, 15:42
Суд в Москве вынес приговоры фигурантам дела об избиении пассажира метро Город, 15:41
Инфляция в США замедлилась до минимума с сентября 2021 года Инвестиции, 15:41
Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией Политика, 15:40
Главу совета по международным делам снимут из-за недовольства в МИДе Политика, 15:28
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Литовский парламент единогласно принял резолюцию о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В документе сказано, что она представляет угрозу для государственной и общественной безопасности Литвы
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сейм (парламент) Литвы единогласно принял резолюцию о признании российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, передает 15min.

За принятие документа высказались 117 литовских депутатов — все присутствующие на заседании парламентарии.

В резолюции говорится, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу государственной и общественной безопасности республики, а члены организации совершают «систематические преступления» на территории Украины.

«Признавая «Вагнер» террористической организацией, мы четко констатируем, что военные операции квазигосударственных структур России, пусть и ограниченного масштаба, будут рассматриваться как та же самая российская агрессия», — заявил один из авторов резолюции, председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

ЧВК «Вагнер» — российская частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным в 2014 году. Бойцы ЧВК принимают активное участие в конфликте на Украине, о чем неоднократно сообщал как Пригожин, так и российское Минобороны.

Наемничество в России законодательно запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359 УК), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет тюремного заключения. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет.

В конце января 2023 года Министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В Вашингтоне обвинили ее не только в участии в спецоперации на Украине, но и во ведении военных действий в других государствах. Пригожин после этого заявил, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели

Однако в Белом доме отказываются признавать ЧВК «Вагнер» террористической группой, хотя конгресс США настаивает на этом, писала The Hill. Газета со ссылкой на неназванного помощника конгрессмена отмечает, что Вашингтон выступает против признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, поскольку такие действия могут помешать интересам США в Африке.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Литва террористическая организация Военная операция на Украине Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Пригожин рассказал про взятие ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки
Политика
Госдеп обвинил компанию КНР в отправке ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков
Политика
Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» физлица и структуры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter