Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Литовский парламент единогласно принял резолюцию о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В документе сказано, что она представляет угрозу для государственной и общественной безопасности Литвы

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сейм (парламент) Литвы единогласно принял резолюцию о признании российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, передает 15min.

За принятие документа высказались 117 литовских депутатов — все присутствующие на заседании парламентарии.

В резолюции говорится, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу государственной и общественной безопасности республики, а члены организации совершают «систематические преступления» на территории Украины.

«Признавая «Вагнер» террористической организацией, мы четко констатируем, что военные операции квазигосударственных структур России, пусть и ограниченного масштаба, будут рассматриваться как та же самая российская агрессия», — заявил один из авторов резолюции, председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

ЧВК «Вагнер» — российская частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным в 2014 году. Бойцы ЧВК принимают активное участие в конфликте на Украине, о чем неоднократно сообщал как Пригожин, так и российское Минобороны. Наемничество в России законодательно запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359 УК), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет тюремного заключения. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет.

В конце января 2023 года Министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В Вашингтоне обвинили ее не только в участии в спецоперации на Украине, но и во ведении военных действий в других государствах. Пригожин после этого заявил, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — заявил он.

Однако в Белом доме отказываются признавать ЧВК «Вагнер» террористической группой, хотя конгресс США настаивает на этом, писала The Hill. Газета со ссылкой на неназванного помощника конгрессмена отмечает, что Вашингтон выступает против признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, поскольку такие действия могут помешать интересам США в Африке.