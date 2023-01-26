Минфин США признал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

Внутренний вид на «ЧВК Вагнер Центр» (Фото: Игорь Руссак / Reuters)

Минфин США причислил ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Помимо участия в спецоперации на Украине, ЧВК «дестабилизировала страны Африки». Компания «создает трансконтинентальную угрозу», считают в Вашингтоне.

Американский Минфин повторно внес в санкционный список ЧВК «Вагнер», а также ввел санкции против связанных с ней людей и структур: Александра Иванова, Валерия Захарова и Africa Poilitology (последняя, как пояснили в министерстве, связана с основателем ЧВК Евгением Пригожиным).

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупреждал, что Вашингтон квалифицирует ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и введет против нее дополнительные санкции.

Пригожин после этого сказал, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — заявил он.