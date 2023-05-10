В Британии решили внести ЧВК «Вагнер» в список террористов

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Великобритания собирается признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией с целью усиления давления на Россию. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Проект о признании ЧВК террористической готовился на протяжении двух месяцев. Внесение ее в соответствующий список «неизбежно» и ожидается в течении нескольких недель, рассказали газете источники.

В случае признания «Вагнера» террористической организацией членство в ЧВК, а также посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики будет считаться уголовным преступлением.

На ЧВК в случае признания террористической организацией также наложат финансовые санкции, что должно повлиять на ее способность привлекать деньги через британские финансовые учреждения.

9 мая нацсобрание Франции призвало Евросоюз признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В качестве повода в резолюции, принятой нижней палатой парламента, упоминается деятельность организации в Сирии, странах Африки, в том числе в ЦАР, а также на Украине.

В 2021 году Евросоюз вводил санкции против самой ЧВК и связанных с ней лиц. В Совете ЕС по иностранным делам утверждают, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике, Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства».



Пригожин говорил, что ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали», поэтому не подпадает под критерии террористической организации.