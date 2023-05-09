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Нацсобрание Франции призвало ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической

Национальное собрание Франции призвало власти и ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической
Фото: Franck Prevel / Getty Images
Фото: Franck Prevel / Getty Images

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняла резолюцию с призывом к властям страны и Евросоюзу признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. Документ опубликован на сайте палаты.

Палата рассматривала резолюцию днем 9 мая. В начале апреля ее внесла в парламент группа из 14 депутатов от президентской фракции «Возрождение». Документ поддержал 331 депутат, присутствовавший на заседании. Всего в Национальном собрании Франции 577 депутатов.

Резолюции носят рекомендательный характер и не обязывают власти к конкретным действиям

В резолюции упоминается деятельность организации в Сирии, странах Африки, в том числе в ЦАР, а также на Украине. Ее авторы предложили правительству «принять дипломатические меры в отношении Европейского союза с целью внесения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций ЕС». Они также настаивают, чтобы власти страны убеждали принять такие же меры государства — члены ООН.

ЧВК «Вагнер» — российская частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным в 2014 году. Бойцы ЧВК принимают активное участие в конфликте на Украине, о чем неоднократно сообщал как Пригожин, так и российское Минобороны.

Наемничество в России законодательно запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359 УК), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет тюремного заключения. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет.

Отдельные страны уже признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В середине марта это решение принял литовский сейм (парламент). В конце января транснациональной криминальной организацией компанию признало Министерство финансов США. Однако в Белом доме отказываются признавать ЧВК «Вагнер» террористической группой, хотя конгресс США настаивает на этом, писала The Hill.

В Совете ЕС по иностранным делам утверждают, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства». Структура ввела санкции против самой ЧВК и связанных с ней лиц.

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Пригожин, в свою очередь, заявлял, что ЧВК «Вагнер» «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали». В ЦАР компания предотвратила переворот, уничтожила тысячи террористов в Сахеле, говорил он. Компания, по словам бизнесмена, не подпадает под критерии террористической организации.

Теги
Франция Национальное собрание Франции резолюция ЧВК Вагнер террористическая организация
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