Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 16:22
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:11
Монахам из Киево-Печерской лавры предложили убежище в Белоруссии Политика, 21:09
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ Общество, 21:07
Путин встретился с девочкой из Дербента и объявил о ₽5 млрд для Дагестана Политика, 21:05
Гладков оценил восстановление Белгородской области в ₽20 млрд Политика, 20:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:55
Все матчи россиян на Уимблдоне перенесли на среду из-за дождя Спорт, 20:28
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:28
Участники ШОС вспомнили про создание банка и фонда развития Политика, 20:26
Милашина рассказала подробности о нападении в Чечне Политика, 20:21
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России Политика, 20:16
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 19:53
РФС назвал лучшего арбитра сезона Спорт, 19:41
ФСБ задержала частного детектива из Крыма по подозрению в госизмене Политика, 19:40

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Политика ,  
0 

Монахам из Киево-Печерской лавры предложили убежище в Белоруссии

Белорусская церковь предложила убежище выселяемым из Киево-Печерской лавры монахам
Белорусская православная церковь выступит против «изгнания» монахов Киево-Печерской лавры, где «они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа»
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Синод Белорусской православной церкви предложил убежище монахам Украинской православной церкви (УПЦ), которых с марта пытаются выселить из Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте церкви.

БПЦ выступает против «изгнания» монахов Киево-Печерской лавры из обители, где «они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа».

«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», — говорится в сообщении.

В церкви также призвали украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий из лавры. В конце июня Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина утверждала, что Украина и ЮНЕСКО договорились вывезти святыни из Киево-Печерской лавры, в том числе мощи, в европейские музеи «под предлогом спасения от российских ракетных ударов». На территории лавры находятся, в частности, могилы Ильи Муромца и Нестора Летописца (традиционно считается автором «Повести временных лет»). Украинский министр культуры Александр Ткаченко в ответ на заявление СВР сообщил, что «ни одна сакральная ценность не покинет» страну. Единственной задачей он назвал «защитить ее [лавру] от русского мира и окончательно проверить все наши украинские сакральные реликвии на месте». Пресс-секретарь ЮНЕСКО Тома Маллар сказал, что организация «не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам ее факт».

В марте руководство национального Киево-Печерского заповедника потребовало от монахов УПЦ (до мая прошлого года входила в Московский патриархат) покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Власти решили расторгнуть договор о безвозмездном пользовании помещениями и другим имуществом лавры, являющимся собственностью государства, якобы из-за нарушения монастырем условий. В УПЦ оспорили требование и назвали его беззаконием.

В июне от монахов снова потребовали выехать, но те отказались, глава украинского Минкультуры пообещал добиться выселения через суд. Теперь клир обязали освободить обитель до 4 июля, если он этого не сделает, то
в помещениях лавры сменят замки и опечатают двери.

Читайте на РБК Pro
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Авторы
Теги
Елена Чернышова
УПЦ Киево-Печерская лавра Белоруссия

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Власти Украины решили открыть в Киево-Печерской лавре музей Ивана Мазепы
Политика
Монахам УПЦ дали три дня на уход из Киево-Печерской лавры
Общество
Минкульт Украины заявил о плохом состоянии объектов Киево-Печерской лавры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter