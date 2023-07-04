Монахам из Киево-Печерской лавры предложили убежище в Белоруссии

Белорусская православная церковь выступит против «изгнания» монахов Киево-Печерской лавры, где «они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа»

Киево-Печерская лавра (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Синод Белорусской православной церкви предложил убежище монахам Украинской православной церкви (УПЦ), которых с марта пытаются выселить из Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте церкви.

БПЦ выступает против «изгнания» монахов Киево-Печерской лавры из обители, где «они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа».

«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», — говорится в сообщении.

В церкви также призвали украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий из лавры. В конце июня Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина утверждала, что Украина и ЮНЕСКО договорились вывезти святыни из Киево-Печерской лавры, в том числе мощи, в европейские музеи «под предлогом спасения от российских ракетных ударов». На территории лавры находятся, в частности, могилы Ильи Муромца и Нестора Летописца (традиционно считается автором «Повести временных лет»). Украинский министр культуры Александр Ткаченко в ответ на заявление СВР сообщил, что «ни одна сакральная ценность не покинет» страну. Единственной задачей он назвал «защитить ее [лавру] от русского мира и окончательно проверить все наши украинские сакральные реликвии на месте». Пресс-секретарь ЮНЕСКО Тома Маллар сказал, что организация «не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам ее факт».

В марте руководство национального Киево-Печерского заповедника потребовало от монахов УПЦ (до мая прошлого года входила в Московский патриархат) покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Власти решили расторгнуть договор о безвозмездном пользовании помещениями и другим имуществом лавры, являющимся собственностью государства, якобы из-за нарушения монастырем условий. В УПЦ оспорили требование и назвали его беззаконием.

В июне от монахов снова потребовали выехать, но те отказались, глава украинского Минкультуры пообещал добиться выселения через суд. Теперь клир обязали освободить обитель до 4 июля, если он этого не сделает, то

в помещениях лавры сменят замки и опечатают двери.